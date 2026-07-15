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Γιαμάλ-Εμπαπέ: Το συνολικό 9-2, το 3/3 με τις εθνικές και οι νίκες σε όλες τις διοργανώσεις

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιαμάλ-Εμπαπέ: Το συνολικό 9-2, το 3/3 με τις εθνικές και οι νίκες σε όλες τις διοργανώσεις

Πελατειακή η σχέση

Η Ισπανία ήταν κυρίαρχη απέναντι στη Γαλλία και, επικρατώντας με 2-0, εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (19/07). Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία-Αργεντινή.

Παράλληλα με τη μεγάλη επιτυχία της «ρόχα», συνεχίστηκε και η εντυπωσιακή παράδοση του Λαμίν Γιαμάλ απέναντι στον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 19χρονος αστέρας της Μπαρτσελόνα έχει εξελιχθεί σε... κακό δαίμονα του Γάλλου σούπερ σταρ, καθώς τον έχει κερδίσει σε όλες τις διοργανώσεις τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Συνολικά, στις 11 μεταξύ τους αναμετρήσεις, ο Γιαμάλ μετρά εννέα νίκες, ενώ ο Εμπαπέ έχει πανηγυρίσει μόλις δύο φορές. Όσον αφορά τα ματς Ισπανίας-Γαλλίας, ο νεαρός Ισπανός τρέχει το απόλυτο με 3/3 νίκες!

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι και τα τρία αυτά παιχνίδια διεξήχθησαν στην ημιτελική φάση των εθνικών διοργανώσεων, του Euro (2-1), του Nations League (5-4) και του Παγκοσμίου Κυπέλλου (2-0), με τον Γιαμάλ να παίρνει σε όλες τις περιπτώσεις το εισιτήριο για τον τελικό.

 

 

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World Cup 2026

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