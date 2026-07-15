Σε ομάδα Β΄ Κατηγορίας ο Λουκαΐδης για να «ψηθεί»

Στην παραχώρηση του Χρίστου Λουκαίδη στον Σπάρτακο Κιτίου με τη μορφή δανεισμού, προχωρά η ΑΕΚ, σε μία προσπάθεια να δοθεί στον Κύπριο επιθετικό, χρόνος συμμετοχής, ώστε να επιστρέψει τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο, με παιχνίδια στα πόδια του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε 42 λεπτά στο κυπριακό πρωτάθλημα και 30 λεπτά στα προκριματικά του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Σπάρτακο Κιτίου για την παραχώρηση, με τη μορφή δανεισμού, του Χρίστου Λουκαίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Ευχόμαστε στoν ποδοσφαιριστή κάθε επιτυχία».