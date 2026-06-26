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Τα πάντα όλα για τη Euroleague της νέας χρονιάς

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα πάντα όλα για τη Euroleague της νέας χρονιάς

Στις 24/9 το τζάμπολ της νέας σεζόν-Πότε γίνονται Super Cup και Final 4

Στις 24 Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν, θα αρχίσει η νέα σεζόν στην EuroLeague, ενώ θα ακολουθήσει αμέσως μετά διπλή εβδομάδα, στην οποία θα γίνει και η εκκίνηση του EuroCup για Άρη και ΠΑΟΚ.

Στις 18-19 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Super Cup, χωρίς να ανακοινώνεται ο τόπος διεξαγωγής ή οι συμμετέχουσες ομάδες. Πιθανότατα θα είναι o Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ, ενώ πιθανότερη έδρα διεξαγωγής είναι το Άμπου Ντάμπι.

Όσο για το Final 4, θα γίνει στις 28-30 Μαΐου, επίσης χωρίς ανακοίνωση για τον τόπο διεξαγωγής. Και σε αυτή την περίπτωση, το Άμπου Ντάμπι έχει συμφωνήσει (όπως για το 2025, αλλά και το 2029), αλλά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων η Ευρωλίγκα δεν ανακοινώνει τίποτα μέχρι νεωτέρας.

Η κανονική περίοδος της EuroLeague θα ολοκληρωθεί στις 15-16 Απριλίου, τα play in θα γίνουν στις 20 και 23 Απριλίου, ενώ τα playoffs από 27-28 Απριλίου μέχρι (το αργότερο) 11-12 Μαΐου.

Οι διαβολοβδομάδες θα είναι δέκα, ενώ θα υπάρξουν δύο κενά για τα παράθυρα της FIBA στις 26-30 Νοεμβρίου και από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου.

Αναλυτικά οι διαβολοβδομάδες

29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου

13-16 Οκτωβρίου

27-30 Οκτωβρίου

17-20 Νοεμβρίου

15-18 Δεκεμβρίου

12-15 Ιανουαρίου

2-5 Φεβρουαρίου

9-12 Μαρτίου

23-26 Μαρτίου

6-9 Απριλίου

 

 

Το καλεντάρι σε EuroLeague και EuroCup

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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