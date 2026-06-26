Τα πάντα όλα για τη Euroleague της νέας χρονιάς
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στις 24/9 το τζάμπολ της νέας σεζόν-Πότε γίνονται Super Cup και Final 4
Στις 24 Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν, θα αρχίσει η νέα σεζόν στην EuroLeague, ενώ θα ακολουθήσει αμέσως μετά διπλή εβδομάδα, στην οποία θα γίνει και η εκκίνηση του EuroCup για Άρη και ΠΑΟΚ.
Στις 18-19 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Super Cup, χωρίς να ανακοινώνεται ο τόπος διεξαγωγής ή οι συμμετέχουσες ομάδες. Πιθανότατα θα είναι o Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ, ενώ πιθανότερη έδρα διεξαγωγής είναι το Άμπου Ντάμπι.
Όσο για το Final 4, θα γίνει στις 28-30 Μαΐου, επίσης χωρίς ανακοίνωση για τον τόπο διεξαγωγής. Και σε αυτή την περίπτωση, το Άμπου Ντάμπι έχει συμφωνήσει (όπως για το 2025, αλλά και το 2029), αλλά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων η Ευρωλίγκα δεν ανακοινώνει τίποτα μέχρι νεωτέρας.
Η κανονική περίοδος της EuroLeague θα ολοκληρωθεί στις 15-16 Απριλίου, τα play in θα γίνουν στις 20 και 23 Απριλίου, ενώ τα playoffs από 27-28 Απριλίου μέχρι (το αργότερο) 11-12 Μαΐου.
Οι διαβολοβδομάδες θα είναι δέκα, ενώ θα υπάρξουν δύο κενά για τα παράθυρα της FIBA στις 26-30 Νοεμβρίου και από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου.
Αναλυτικά οι διαβολοβδομάδες
29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου
13-16 Οκτωβρίου
27-30 Οκτωβρίου
17-20 Νοεμβρίου
15-18 Δεκεμβρίου
12-15 Ιανουαρίου
2-5 Φεβρουαρίου
9-12 Μαρτίου
23-26 Μαρτίου
6-9 Απριλίου
Το καλεντάρι σε EuroLeague και EuroCup
Πηγή: sport-fm.gr