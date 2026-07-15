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Η Ζαλγκίρις επαναπάτρισε τον Βαλαντσιούνας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ζαλγκίρις επαναπάτρισε τον Βαλαντσιούνας!

Σπουδαία μεταγραφή που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ευρωλίγκα.

Μετά από 14 χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επιστρέφει στην Ευρώπη, καθώς η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του.

Ο Λιθουανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τη Ζαλγκίρις, το οποίο θα έχει ισχύ έως το τέλος της σεζόν 2027-28, ενισχύοντας σημαντικά τη φροντ λάιν της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η λιθουανική ομάδα ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στην πέμπτη θέση της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, όμως αποκλείστηκε στα πλέι οφ από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Βαλαντσιούνας προέρχεται από μία ακόμη σεζόν στο ΝΒΑ, όπου αγωνίστηκε σε 65 παιχνίδια με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, έχοντας κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, με ποσοστό 58,2% στα σουτ εντός πεδιάς και 30,8% στα τρίποντα.

Με την απόκτηση του 32χρονου σέντερ, η Ζαλγκίρις ολοκλήρωσε το ρόστερ της για τη σεζόν 2026-27, χωρίς να αναμένονται άλλες προσθήκες.

Οι απολαβές του Βαλαντσιούνας στη λιθουανική ομάδα αναμένεται να αγγίξουν τα 5 εκατ. ευρώ για τη διετία του συμβολαίου του. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα χρήματα που λάμβανε στο ΝΒΑ, όπου την περασμένη σεζόν είχε απολαβές 10,395 εκατ. δολαρίων.

Συνολικά, τα κέρδη του Λιθουανού από την καριέρα του στο ΝΒΑ εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου στα 156 εκατ. δολάρια.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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