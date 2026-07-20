Το Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας οδεύει προς Άμπου Ντάμπι

Το Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας φαίνεται πως οδεύει προς το Άμπου Ντάμπι, με την έδρα της διοργάνωσης να παραμένει ανοιχτή λόγω της εύθραυστης κατάστασης στην περιοχή.

Η εμπόλεμη συγκυρία δεν επιτρέπει ακόμη οριστική απόφαση και η Ευρωλίγκα εξετάζει παράλληλα το εναλλακτικό πλάνο της Κωνσταντινούπολης, εφόσον χρειαστεί αλλαγή.

Θυμίζουμε ότι το Σούπερ Καπ θα διεξαχθεί 19-20 Σεπτεμβρίου και θα συμμετάσχουν οι Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC. Δηλαδή, ο περσινός πρωταθλητής, ο φετινός πρωταθλητής και οι δύο φιναλίστ.

Η τελική απόφαση για την έδρα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.