Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Σορτς

Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τι Τζέι Σορτς, με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει το «διαζύγιο» με τον Αμερικανό το μεσημέρι της Τρίτης (23/06).

Ο 28χρονος αναμένεται να μετακομίσει στην Ισπανία για να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, ενώ στη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε με το «τριφύλλι» στην Ευρωλίγκα 8,1 πόντοι, 1,3 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Σορτς με μία πολύ όμορφη ανάρτηση στα social media που ανέφερε: «Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς. Άφησες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας σου! Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Παναθηναϊκού: