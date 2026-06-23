Ανακοίνωσε Γκατούζο η Λάτσιο

Τον νέο της προπονητή, μετά την αποχώρηση του Μαουρίτσιο Σάρι, ανακοίνωσε η Λάτσιο.

Πρόκειται για τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας και αναλαμβάνει τους «λατσιάλι».

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο «Ρίνο» είναι διάρκειας δύο ετών, ενώ θα λαμβάνει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Γκατούζο έχει προπονήσει ΟΦΗ, Παλέρμο, Σιόν, Πίζα, Μίλαν, Νάπολι, Βαλένθια, Μαρσέιγ και Χάιντουκ Σπλιτ.