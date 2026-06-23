ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε Γκατούζο η Λάτσιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε Γκατούζο η Λάτσιο

Τον νέο της προπονητή, μετά την αποχώρηση του Μαουρίτσιο Σάρι, ανακοίνωσε η Λάτσιο.

Πρόκειται για τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας και αναλαμβάνει τους «λατσιάλι».

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο «Ρίνο» είναι διάρκειας δύο ετών, ενώ θα λαμβάνει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Γκατούζο έχει προπονήσει ΟΦΗ, Παλέρμο, Σιόν, Πίζα, Μίλαν, Νάπολι, Βαλένθια, Μαρσέιγ και Χάιντουκ Σπλιτ.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δυνατά φιλικά στην Ολλανδία για την ΑΕΚ... με ατραξιόν τον Άγιαξ!

ΑΕΚ

|

Category image

Τέλειωσε με Λαγιούνι

ΑΕΚ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκατούζο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μένει στους... μεγάλους ο Κουμουρής

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Και με φιρμάνι στον Απόλλωνα ο Καπαρτής

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Σορτς

EUROLEAGUE

|

Category image

O... συμπαραστάτης του Τούμπα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Επιστρέφει μετά από έξι χρόνια στον Απόλλωνα ο Μάριος Αντωνιάδης

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Tι κι αν είναι τραυματίας, επέκταση για δύο - ίσως και τρία - χρόνια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με χαλλούμι και φωτογραφία από το 2014... έτοιμο το φιρμάνι για Ηλία Χαραλάμπους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Εξετάζει την περίπτωση του Σέχου η ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Εξέλιξη με Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ορίστηκαν οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν σταματάει να αποθεώνει τον Μέσι ο Ζλάταν: «Ευτυχώς χάνει πέναλτι και θυμόμαστε ότι είναι... άνθρωπος»

World Cup 2026

|

Category image

Ο Αρμπελόα κλείνει στη Φούλαμ και θα κάνει ντεμπούτο στην Premier κόντρα στον Τσάμπι Αλόνσο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη