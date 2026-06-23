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Δεν σταματάει να αποθεώνει τον Μέσι ο Ζλάταν: «Ευτυχώς χάνει πέναλτι και θυμόμαστε ότι είναι... άνθρωπος»

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν σταματάει να αποθεώνει τον Μέσι ο Ζλάταν: «Ευτυχώς χάνει πέναλτι και θυμόμαστε ότι είναι... άνθρωπος»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν έχει σταματήσει να αποθεώνει τον Λιονέλ Μέσι σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, αποκαλώντας τον αυτή την φορά... άνθρωπο.

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε πράξη αυτό που πολλοί περίμεναν πριν την έναρξη αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και χρειάστηκε μόλις δύο αγωνιστικές για να το πετύχει. Μετά από το χατ τρικ της πρεμιέρας, ο «Pulga» σκόραρε στο 39ο λεπτό απέναντι στην Αυστρία κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ τoυ Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε!

Στα 39 του πλέον, τα οποία κλείνει την Τετάρτη (24/06), εξακολουθεί να αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τις επιδόσεις του να παραμένουν σε κορυφαίο επίπεδο, δεν θα μπορούσε να μην κερδίσει ακόμη μία φορά τον θαυμασμό του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του Αργεντινού στην Μπαρτσελόνα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αργεντινό, κατά τη διάρκεια εκπομπής στην οποία εργάζεται ως τηλεσχολιαστής. «Όταν χάνει πέναλτι, δείχνει ότι είναι άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής το φετινό Μουντιάλ φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του Μέσι.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αστειευτεί συγκρίνοντας τις δικές του επιδόσεις με εκείνες του ποδοσφαιριστή της Ίντερ Μαϊάμι: «Εγώ έχω μηδέν γκολ σε δύο Μουντιάλ, ενώ αυτός πέτυχε πέντε γκολ σε μόλις δύο αγώνες».

Ο Λιονέλ Μέσι μετά την ολοκλήρωση του αγώνα αναφέρθηκε στο ρεκόρ του, αλλά και το χαμμένο πέναλτι, λέγοντας: «Η αλήθεια είναι ότι εξελίχθηκε εξαιρετικά. Σήμερα είχα το πέναλτι που θα μπορούσα να έχω σκοράρει, αλλά αν το είχα εκτελέσει και το έχανα, ίσως δεν έφτανα και στα άλλα δύο γκολ. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα, τη συμμετοχή και τη δουλειά της ομάδας».

athletiko.gr 

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World Cup 2026

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