«Κοντά στην Μπασκόνια ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ»

Στην Ισπανία σημειώνεται πως το μέλλον του Ουίλι Ερνανγκόμεθ βρίσκεται μακριά από την Μπαρτσελόνα, καθώς το συμβόλαιό του λήγει αυτόν τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρει η «Sport.es», επιθυμία του Ισπανού σέντερ είναι να παραμείνει στην ACB και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μπασκόνια, η οποία θέλει να ενισχυθεί στη γραμμή των ψηλών.

Η Μπασκόνια ψάχνει αντικαταστάτη για τον Μαμαντί Ντιακίτε, ο οποίος μετακομίζει στην Ντουμπάι και παράλληλα, οι Βάσκοι εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του Νιγηριανού φόργουορντ/σέντερ, Τσιμέζι Μέτου, που έμεινε ελεύθερος από την Γκραν Κανάρια και πρόσφατα ήταν επίσης στην Μπαρτσελόνα.

Από την πλευρά της η Μπάρτσα προχωράει σε ολοκληρωτική αναδόμηση στη θέση «5». Εκτός από τον Ερνανγκόμεθ, αποχωρεί ο Γιουσούφα Φαλ, ενώ ο Γιαν Βέσελι αποσύρεται από την ενεργό δράση. Για να καλύψουν τα κενά, οι Καταλανοί έχουν ήδη «κλείσει» τους Μόουζες Ράιτ και Τζος Νίμπο, ενώ αναζητούν και τρίτο παίκτη.

sdna.gr