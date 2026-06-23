Ο Αρμπελόα κλείνει στη Φούλαμ και θα κάνει ντεμπούτο στην Premier κόντρα στον Τσάμπι Αλόνσο!

Ο Αλβάρο Αρμπελόα βρίσκεται μια «ανάσα» από το να κλείσει στη Φούλαμ, κάτι που αν συμβεί, σημαίνει ότι θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, κόντρα στην Τσέλσι του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Μάρκο Σίλβα αποχώρησε από τον πάγκο της Φούλαμ για λογαριασμό της Μπενφίκα, έπειτα από μία πολύ πετυχημένη πενταετία, στην οποία λίγο έλειψε μάλιστα να οδηγήσει και την ομάδα του Λονδίνου στην Ευρώπη, τη σεζόν 2022/23.

Οι «κότατζερς» φαίνεται να έχουν βρει τον αντικαταστάτη του, με τον Αλβάρο Αρμπελόα, να είναι ένα βήμα από το να υπογράψει και να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, σύμφωνα με τον έγκριτο Ντέιβιντ Ορνστάιν.

Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση και να επισημοποιηθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Σε περίπτωση που ο Αρμπελόα αναλάβει τη Φούλαμ θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της, στην πρεμιέρα της στην Premier League, στις 24 Αυγούστου.

Το... παράδοξο της υπόθεσης, είναι το γεγονός ότι το εναρκτήριο παιχνίδι της στο πρωτάθλημα, είναι απέναντι στην Τσέλσι του Τσάμπι Αλόνσο!

Οι δύο περσινοί προπονητές της Ρεάλ Μαδρίτης, θα τεθούν αντιμέτωποι με διαφορετικές ομάδες σε άλλο πρωτάθλημα. Ένα πραγματικά παιχνίδι της μοίρας για τους δύο τεχνικούς...

athletiko.gr