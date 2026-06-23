Δυνατά φιλικά στην Ολλανδία για την ΑΕΚ... με ατραξιόν τον Άγιαξ!

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τα τρία φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της (29/6 - 11/7). Και τα δύο εκ των τριών είναι πολύ δυνατά. Συγκεκριμένα, πέρα από αυτό με τον ΠΑΟΚ (07/07), θα τα πει με τον Άγιαξ (10/07).

Η αρχή θα γίνει με την Έλμοντ Σπορτ (04/07), ενώ η πρόβα τζενεράλε πριν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ θα είναι στις 16 Ιουλίου (19:30), στο στάδιο Αλφαμέγα, κόντρα στον Απόλλωνα.

Αναλυτικά η ενημέρωση από την ΑΕΚ:

«Η AEK LARNACA FC ενημερώνει για τα τρία φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα μας στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, καθώς και για το φιλικό παιχνίδι που θα ακολουθήσει μετά την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο.

Το τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16/07 στις 19:30, με αντίπαλο τον Απόλλωνα Λεμεσού στο Στάδιο Αλφαμέγα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας: