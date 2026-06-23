ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δυνατά φιλικά στην Ολλανδία για την ΑΕΚ... με ατραξιόν τον Άγιαξ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δυνατά φιλικά στην Ολλανδία για την ΑΕΚ... με ατραξιόν τον Άγιαξ!

Σπουδαία φιλικά έκλεισε η ομάδα της Λάρνακας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τα τρία φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της (29/6 - 11/7). Και τα δύο εκ των τριών είναι πολύ δυνατά. Συγκεκριμένα, πέρα από αυτό με τον ΠΑΟΚ (07/07), θα τα πει με τον Άγιαξ (10/07).

Η αρχή θα γίνει με την Έλμοντ Σπορτ (04/07), ενώ η πρόβα τζενεράλε πριν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ θα είναι στις 16 Ιουλίου (19:30), στο στάδιο Αλφαμέγα, κόντρα στον Απόλλωνα.

Αναλυτικά η ενημέρωση από την ΑΕΚ:

«Η AEK LARNACA FC ενημερώνει για τα τρία φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα μας στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, καθώς και για το φιλικό παιχνίδι που θα ακολουθήσει μετά την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο.

Το τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16/07 στις 19:30, με αντίπαλο τον Απόλλωνα Λεμεσού στο Στάδιο Αλφαμέγα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας:

  • 04/07, 16:00 (τοπική ώρα): Helmond Sport (Ολλανδία)
  • 07/07, 18:00 (τοπική ώρα): ΠΑΟΚ (Ελλάδα)
  • 10/07, 18:00 (τοπική ώρα): Ajax Amsterdam (Ολλανδία)
  • 16/07, 19:30: Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) – Στάδιο Αλφαμέγα»

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πιο έντονο το φλερτ με Γκέρετς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα αγόρασε τον 18χρονο Αιγύπτιο Αμπντελκαρίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκλεισε και τυπικά το θέμα με Φαν ντερ Χορν

ΑΕΚ

|

Category image

Ποδοπατήθηκαν φίλαθλοι στο Αμάν, ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες

World Cup 2026

|

Category image

Δυνατά φιλικά στην Ολλανδία για την ΑΕΚ... με ατραξιόν τον Άγιαξ!

ΑΕΚ

|

Category image

Τέλειωσε με Λαγιούνι και Ρέπας

ΑΕΚ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκατούζο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μένει στους... μεγάλους ο Κουμουρής

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Και με φιρμάνι στον Απόλλωνα ο Καπαρτής

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Σορτς

EUROLEAGUE

|

Category image

O... συμπαραστάτης του Τούμπα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Επιστρέφει μετά από έξι χρόνια στον Απόλλωνα ο Μάριος Αντωνιάδης

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Tι κι αν είναι τραυματίας, επέκταση για δύο - ίσως και τρία - χρόνια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με χαλλούμι και φωτογραφία από το 2014... έτοιμο το φιρμάνι για Ηλία Χαραλάμπους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Εξετάζει την περίπτωση του Σέχου η ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη