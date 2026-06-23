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Και με φιρμάνι στον Απόλλωνα ο Καπαρτής

ΓΗΠΕΔΟ

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Και με φιρμάνι στον Απόλλωνα ο Καπαρτής

«Σε συνεργασία με τον Μάριο Αντωνιάδη και τον τεχνικό διευθυντή Μάκη Παπαϊωάννου, θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε μεταγραφικούς στόχους...»

Μετά τις εξελίξεις με τον Μάκη Παπαϊωάννου και τη σύναψη συνεργασίας με τον Μάριο Αντωνιάδη, ο Απόλλωνας ενημέρωσε και για τη συμφωνία με τον Βαλαντή Καπαρτή, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο στο τμήμα σκάουτινγκ.

Η ανακοίνωση

Λίγο μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τον Απόλλωνα, ο Βαλάντης Καπαρτής παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στο επίσημο περιοδικό ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ και δημοσιεύουμε ένα μικρό απόσπασμα στο apollon.com.cy, μιλώντας για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, τον ρόλο του στο τμήμα scouting και τη φιλοσοφία που θα διέπει τη λειτουργία του νέου εγχειρήματος.

Βαλάντη, καλώς ήρθες στον Απόλλωνα. Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν προέκυψε η πρόταση;

Ήταν κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Είχα ήδη συζητήσεις με τον πρόεδρο και τον κ. Μάκη Παπαϊωάννου και, επειδή ήμουν μέχρι πρόσφατα εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, είχα αφιερώσει τα τελευταία δύο χρόνια στην επιμόρφωσή μου στον τομέα του scouting.

Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, ήρθε η πρόταση από τον Απόλλωνα και την αποδέχθηκα με μεγάλη χαρά.

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ακολουθήσεις αυτή την κατεύθυνση;

Πάντα μου άρεσε να παρακολουθώ ποδοσφαιρικούς αγώνες και ποδοσφαιριστές, να αναλύω τα χαρακτηριστικά τους και να αξιολογώ την προοπτική εξέλιξής τους. Είναι κάτι που με γεμίζει και θέλω συνεχώς να εξελίσσομαι σε αυτόν τον τομέα.

Πόσο σημαντικός είναι ο συνδυασμός του scouting με τα δεδομένα και τη βίντεο-ανάλυση;

Τα δεδομένα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά. Για μένα, το ιδανικό είναι να συνδυάζονται με την εικόνα που έχεις από τον ποδοσφαιριστή. Τα data είναι σημαντικά, όμως το ανθρώπινο μάτι παραμένει καθοριστικό.

Ποιος θα είναι ο δικός σου ρόλος στο νέο τμήμα;

Σε συνεργασία με τον Μάριο Αντωνιάδη και τον τεχνικό διευθυντή Μάκη Παπαϊωάννου, θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε μεταγραφικούς στόχους, ενώ παράλληλα θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των δανεικών ποδοσφαιριστών και των νεαρών παικτών του συλλόγου.

Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο του Απόλλωνα;

Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη διαχρονική στήριξη προς την ομάδα. Από την πλευρά μου, υπόσχομαι ότι θα δίνω καθημερινά τον καλύτερό μου εαυτό, με στόχο να βοηθήσω τον Απόλλωνα να πετύχει τους στόχους του.

Θα βρείτε την υπόλοιπη συνέντευξη στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας.

Καλωσορίζουμε τον Βαλάντη Καπαρτή στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

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