Με χαλλούμι και φωτογραφία από το 2014... έτοιμο το φιρμάνι για Ηλία Χαραλάμπους
ΓΗΠΕΔΟ
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Πλησιάζει η επίσημη ανακοίνωση για τον Κύπριο τεχνικό
Σούπερ social media έχουν στον Λεβαδειακό και ήδη θα πρέπει να το έχει αντιληφθεί ο Ηλίας Χαραλάμπους.
Ο Κύπριος τεχνικός θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, που με ένα επικό ποστάρισμα προαναγγέλλει τη σχετική συμφωνία.
«Σας δίνουμε λίγο τυράκι…» αναφέρει η σχετική ανάρτηση με φωτογραφία του Ηλία Χαραλάμπους με τη φανέλα της ομάδας, όταν είχε υπογράψει ως ποδοσφαιριστής το 2014, ενώ στο γκρουπ των φωτογραφιών είναι και το... χαλλούμι!