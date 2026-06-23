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Με χαλλούμι και φωτογραφία από το 2014... έτοιμο το φιρμάνι για Ηλία Χαραλάμπους

ΓΗΠΕΔΟ

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Με χαλλούμι και φωτογραφία από το 2014... έτοιμο το φιρμάνι για Ηλία Χαραλάμπους

Πλησιάζει η επίσημη ανακοίνωση για τον Κύπριο τεχνικό

Σούπερ social media έχουν στον Λεβαδειακό και ήδη θα πρέπει να το έχει αντιληφθεί ο Ηλίας Χαραλάμπους.

Ο Κύπριος τεχνικός θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, που με ένα επικό ποστάρισμα προαναγγέλλει τη σχετική συμφωνία.

«Σας δίνουμε λίγο τυράκι…» αναφέρει η σχετική ανάρτηση με φωτογραφία του Ηλία Χαραλάμπους με τη φανέλα της ομάδας, όταν είχε υπογράψει ως ποδοσφαιριστής το 2014, ενώ στο γκρουπ των φωτογραφιών είναι και το... χαλλούμι!

 

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