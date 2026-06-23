«Εξετάζει την περίπτωση του Σέχου η ΑΕΚ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αλβανία, μετά τον Ολυμπιακό, έχει μπει και η ΑΕΚ δυνατά στο παιχνίδι για την απόκτηση του Γιούλιαν Σέχου.

Πριν από περίπου 10 ημέρες, υπήρξε η φημολογία από αλβανικά δημοσιεύματα, ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Γιούλιαν Σέχου, ο οποίος αγωνίζεται στη Βίτζεβ Λοτζ.

Νέα ρεπορτάζ της γείτονας χώρας, κάνουν λόγο για... μπάσιμο της ΑΕΚ για την απόκτησή του, τονίζοντας μάλιστα, ότι οι Σταύρος Πήλιος και Θωμάς Στρακόσια, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον 27χρονο μέσο.

Ο Σέχου είχε γεμάτη σεζόν πέρσι στην Πολωνία, με πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 36 αναμετρήσεις. Το συμβόλαιό του με τη Βίτζεβ Λοτζ, λήγει το καλοκαίρι του 2028 και η περίπτωσή του θεωρείται δύσκολη, όμως ενδιαφέρει αρκετά την Ένωση, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Πέρα από τον Ολυμπιακό, το όνομά του είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Ιανουάριο, με τη χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται για 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

ATHLETIKO.GR