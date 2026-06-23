Τέλειωσε με Λαγιούνι και Ρέπας

Πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις ο Αμόρ Λαγιούνι και Γιαν Ρέπας και εντάσσονται επίσημα στο ρόστερ της ΑΕΚ, για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Τυνήσιου ακραίου επιθετικού Amor Layouni για τα επόμενα 2 χρόνια.Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια. H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία» αναφέρει η ανακοίνωση για τον πρώτο.

«Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Σλοβένου μέσου Jan Repas για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια. H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία» σημειώνεται στην ανακοίνωση για τον δεύτερο.