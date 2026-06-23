Εξέλιξη με Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα!

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μάκη Παπαϊωάννου.

Αναλυτικά:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάκη Παπαϊωάννου, μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο κ. Παπαϊωάννου εντάχθηκε στην οικογένεια του Απόλλωνα τον Μάιο του 2023 ενώ προηγουμένως διετέλεσε τεχνικός διευθυντής στη Νέα Σαλαμίνα, την Ομόνοια Λευκωσίας, τον Εθνικό Άχνας και τον Ερμή Αραδίππου.

Ευχόμαστε στον κ. Παπαϊωάννου κάθε επιτυχία στη συνέχιση των καθηκόντων του.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού