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Εξέλιξη με Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξέλιξη με Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα!

Ανακοίνωση από τον Απόλλωνα

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μάκη Παπαϊωάννου. 

Αναλυτικά: 

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάκη Παπαϊωάννου, μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο κ. Παπαϊωάννου εντάχθηκε στην οικογένεια του Απόλλωνα τον Μάιο του 2023 ενώ προηγουμένως διετέλεσε τεχνικός διευθυντής στη Νέα Σαλαμίνα, την Ομόνοια Λευκωσίας, τον Εθνικό Άχνας και τον Ερμή Αραδίππου.

Ευχόμαστε στον κ. Παπαϊωάννου κάθε επιτυχία στη συνέχιση των καθηκόντων του.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

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