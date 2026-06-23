Ορίστηκαν οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες της Ομόνοιας
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από τους πρασίνους
Οι πρωταθλητές ενημέρωσαν για τις ημερομηνίες των πρώτων ευρωπαϊκών τους αγώνων στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League.
🗓️⚽ Έχουν οριστεί οι αγώνες για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League:— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) June 23, 2026
📍Πρώτος αγώνας:
Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 20:00 (στάδιο ΓΣΠ)
📍Δεύτερος αγώνας:
Τετάρτη, 29 Ιουλίου, 18:00 (Καζακστάν)
ή
Τετάρτη, 29 Ιουλίου, 22:00 (Μαυροβούνιο)
*Ώρες Κύπρου pic.twitter.com/Wasscw9GuF