Επιστρέφει μετά από έξι χρόνια στον Απόλλωνα ο Μάριος Αντωνιάδης

Έξι χρόνια μετά τη θητεία του ως ποδοσφαιριστής στον Απόλλωνα, ο Μάριος Αντωνιάδης επιστρέφει αυτή τη φορά από άλλο πόστο. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Λεμεσού, θα έχει τον ρόλο του Head of Recruitment του ποδοσφαιρικού τμήματος.

H ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάριο Αντωνιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Head of Recruitment του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Μάριος Αντωνιάδης επιστρέφει στην οικογένεια του Απόλλωνα από διαφορετικό πόστο, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδας μας ως ποδοσφαιριστής.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας, εργάστηκε στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ως συντονιστής των μικρών εθνικών ομάδων και υπεύθυνος του FIFA Talent Development Scheme, ενώ παράλληλα είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A και μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα του Data Analytics.

Στο νέο του πόστο θα είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης ποδοσφαιριστών, καθώς και για τη στελέχωση και ανάπτυξη του τμήματος recruitment, σε στενή συνεργασία με τον Αθλητικό Διευθυντή και το τμήμα scouting.

Με αφορμή την επιστροφή του στον σύλλογο, ο Μάριος Αντωνιάδης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στο επίσημο περιοδικό «ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ». Πιο κάτω δημοσιεύουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη, στην οποία αναφέρεται στην επιστροφή του στον σύλλογο, στη φιλοσοφία που θα διέπει τη λειτουργία του νέου τμήματος και στους στόχους του μέσα από τον νέο του ρόλο.

Μάριος Αντωνιάδης: Τα δεδομένα μας δείχνουν που να κοιτάξουμε

Μάριε, καλωσόρισες ξανά στον Απόλλωνα. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Η συνεργασία προέκυψε μετά από επικοινωνία με τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή. Υπήρχε η πρόθεση δημιουργίας ενός οργανωμένου τμήματος scouting και, λόγω των σπουδών μου στο data analytics, θεώρησαν ότι μπορούσα να βοηθήσω σε αυτό το εγχείρημα.

Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει Απόλλωνας, αφού πέρασα από την ομάδα και ως ποδοσφαιριστής, γι’ αυτό και η απόφασή μου ήταν εύκολη.

Ποια θα είναι τα καθήκοντά σου στην ομάδα;

Σε συνεργασία με τον Βαλάντη Καπάρτη, θα εντοπίζουμε και θα αξιολογούμε ποδοσφαιριστές, προτείνοντας επιλογές στον τεχνικό διευθυντή και στον προπονητή.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια οργανωμένη διαδικασία, αξιοποιώντας τόσο τα δεδομένα όσο και την αγωνιστική αξιολόγηση.

Πόσο σημαντική είναι η χρήση των δεδομένων στο σύγχρονο ποδόσφαιρο;

Τα δεδομένα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, όμως δεν αποφασίζουν από μόνα τους. Μας δείχνουν προς ποια κατεύθυνση να κινηθούμε. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση βίντεο και η συνολική αξιολόγηση του ποδοσφαιριστή.

Ουσιαστικά, δεν ψάχνεις στον ωκεανό αλλά σε μια λίμνη.

Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τον κόσμο του Απόλλωνα;

Ο κόσμος έδειξε και την περασμένη χρονιά πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα. Θέλω να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην προσπάθεια, γιατί αποτελεί τον 12ο παίκτη.

Από την πλευρά μου, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του.

Η πλήρης συνέντευξη του Μάριου Αντωνιάδη θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του επίσημου περιοδικού «ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ».

Καλωσορίζουμε τον Μάριο Αντωνιάδη πίσω στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.