Tι κι αν είναι τραυματίας, επέκταση για δύο - ίσως και τρία - χρόνια

Μπορεί ο Μιχάλης Ιωάννου στο τέλος της σεζόν να φάνηκε ξανά άτυχος και να πέρασε από δεύτερο χειρουργείο μέσα σε λίγο διάστημα, όμως στην Ανόρθωση δείχνουν τη στήριξή τους, προσφέροντας νέο συμβόλαιο.

Όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα της Αμμοχώστου, επεκτείνεται η συνεργασία τους μέχρι το 2028, με προοπτική γι’ ακόμη έναν χρόνο.

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Ιωάννου μέχρι τον Μάιο του 2028 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μια σεζόν!» αναφέρει η ανακοίνωση.