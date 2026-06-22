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Τέλος ο Νιλικίνα από τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος ο Νιλικίνα από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Φρανκ Νιλικίνα, με τους «ερυθρόλευκους» να ευχαριστούν τον Γάλλο γκαρντ για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την 3η αποχώρηση παίκτη

Συγκεκριμένα μετά τους Γιώργο Τανούλη και Μουσταφά Φαλ οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την συνεργασία τους με τον Φρανκ Νιλικίνα, με την ομάδα του Λιμανιού να ευχαριστεί τον Γάλλο γκαρντ για την προσφορά του στον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του»

sdna.gr 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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