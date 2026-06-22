ΦΩΤΟ: «Έπεσε» το Telekom Center για τον Ζοτς: Aποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για Ομπράντοβιτς

Παράνοια στο Telekom Center Athens για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Ο σπουδαίος Σέρβος προπονητής, επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας!

Στο γήπεδο του τριφυλλιού, ο Ζοτς, παρουσιάζεται από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος τον συνόδευσε, ως το Lounge του γηπέδου, όπου και έγινε η παρουσίασή του!

Ο Ομπράντοβιτς όταν έκανε την είσοδό του στο Telekom Center, αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, που βρίσκονται στις κερκίδες και ανταπέδωσε την αγάπη και το χειροκρότημα!















