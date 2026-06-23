O... συμπαραστάτης του Τούμπα

Βρήκε τον δεύτερο του τερματοφύλακα ο Εθνικός που θα είναι πίσω από τον βασικό Ιωακείμ Τούμπα. Αυτός είναι ο 22άχρονος τερματοφύλακας Δημήτρης Στυλιανίδης που αποτελεί το 9ο απόκτημα του Εθνικού.

Οι υπόλοιποι οκτώ που υπόγραψαν συμβόλαιο με τον Εθνικό της Άχνας είναι οι Αλέξης Θεοχάρους, Παουλίνο, Μέιρα, Θεοδόσης Σιαθάς, Τιμόθεος Παύλου, Λευτέρης Αλαμπρίτης, Λευτέρης Χατζηκωνσταντής, Χρίστος Πασιαρδής.