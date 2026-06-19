Φουρνιέ: «Ανυπομονώ για το νέο ΣΕΦ»

Ο Εβάν Φουρνιέ ακόμη και στις διακοπές του, και μετά από μια σούπερ πετυχημένη χρονιά σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, δεν σταματά να σκέφτεται τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ έδειξε να μετρά τις… μέρες για να μπει στο ανακαινισμένο ΣΕΦ.

«ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ για το νέο ΣΕΦ!!!», έγραψε στο Χ ο 33χρονος σούπερ σταρ, που-θυμίζουμε-έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ως το 2028, ενώ το νέο ΣΕΦ αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση πιθανότατα τον Δεκέμβριο (με τα περισσότερα εσωτερικά έργα να έχουν ολοκληρωθεί).

Αφορμή ήταν η επισήμανση ενός φιλάθλου του Ολυμπιακού πως είναι «… σημαντική διαφορά στην ακουστική του ΣΕΦ και του Telekom Center, όταν πρόκειται για θόρυβο από το κοινό και ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε τεράστια μειονεκτική θέση για τόσα πολλά χρόνια σε σύγκριση με αυτούς της Παναθηναϊκού και των ομάδων του Βελιγραδίου λόγω της αρχιτεκτονικής του ΣΕΦ. Τώρα με το νέο ΣΕΦ, αυτό θα αλλάξει».