Ο πατέρας του Ντόρσεϊ κατέβασε την ανάρτηση για το συμβόλαιο

Η κουβέντα γύρω από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει πάρει διαστάσεις… καθημερινής σειράς στα social, με κάθε νέα ανάρτηση να γεννά ερμηνείες, σχόλια και σενάρια για το μέλλον του.

Ο πατέρας του, Τζέριντ Ντόρσεϊ, μπήκε ενεργά στη συζήτηση, διαψεύδοντας τόσο τα δημοσιεύματα περί επέκτασης με τον Ολυμπιακό όσο και εκείνα που τον εμφάνιζαν να… φλερτάρει με τον Παναθηναϊκό. «Η αλήθεια θα ειπωθεί από τον ίδιο τον Τάιλερ», ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν το σχόλιο κατέβει λίγο αργότερα -κίνηση που φυσικά άναψε ακόμη περισσότερο τη φωτιά.

Πίσω όμως από τον θόρυβο των social, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: O Ολυμπιακός έχει το team option και σκοπεύει να το ενεργοποιήσει κανονικά, κλείνοντας κάθε παράθυρο περί… ελευθερίας του παίκτη. Μάλιστα, στους Πειραιώτες δεν συζητούν απλώς τη συνέχιση της συνεργασίας, αλλά εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ανοίξει κουβέντα για νέο συμβόλαιο, με βελτιωμένες απολαβές και πιο ξεκάθαρο ρόλο για τον διεθνή γκαρντ.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα Ντόρσεϊ θα συνεχίσει να απασχολεί, όμως η πραγματικότητα -και όχι τα σχόλια στο «Χ»- δείχνει πως ο Ολυμπιακός κρατάει το πάνω χέρι και έχει ήδη χαράξει την επόμενη μέρα.