Σλούκας για Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα προφεσόρ»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, θέλησε ν' αποχαιρετήσει τον Εργκίν Αταμάν, με δημόσια ανάρτηση.

«Σε ευχαριστώ για όλα προφεσόρ. Αξιομνημόνευτες στιγμές για μια ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλούκας, στον λογαριασμό του στο Instagram. Συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία των δύο, έχοντας ανάμεσά τους τα δύο τρόπαια (Euroleague και Πρωτάθλημα Ελλάδας 2024).

O Κώστας Σλούκας τύγχανε της απόλυτης εμπιστοσύνης του Τούρκου τεχνικού και σε αυτά τα τρία χρόνια συνεργασίας οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της Euroleague το 2024.