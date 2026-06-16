ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σλούκας για Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα προφεσόρ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σλούκας για Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα προφεσόρ»

Έτσι αποχαιρέτησε ο Σλούκας τον Αταμάν

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, θέλησε ν' αποχαιρετήσει τον Εργκίν Αταμάν, με δημόσια ανάρτηση.

«Σε ευχαριστώ για όλα προφεσόρ. Αξιομνημόνευτες στιγμές για μια ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλούκας, στον λογαριασμό του στο Instagram. Συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία των δύο, έχοντας ανάμεσά τους τα δύο τρόπαια (Euroleague και Πρωτάθλημα Ελλάδας 2024).

O Κώστας Σλούκας τύγχανε της απόλυτης εμπιστοσύνης του Τούρκου τεχνικού και σε αυτά τα τρία χρόνια συνεργασίας οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της Euroleague το 2024.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιστρέφει στο Γουίμπλεντον με wild card η Σερένα Ουίλιαμς

Τένις

|

Category image

Ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ επικρίνει τα διαλείμματα για νερό

World Cup 2026

|

Category image

Ο «εκλεκτός» που επείγει και οι μέσοι

ΑΕΚ

|

Category image

Kάλυψε την εστία φέρνοντας στην Κύπρο τον Κόβατς

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Σλούκας για Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα προφεσόρ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η FIFA κλείνει την έρευνα για τον διαιτητή που κατηγορήθηκε για ρατσιστική χειρονομία

World Cup 2026

|

Category image

Ο Μέσι «200αρίζει» και είναι έτοιμος για ένα ρεκόρ 64 ετών!

World Cup 2026

|

Category image

Από Κούτρη... τελικά πήγε σε Μπαλογιάννη ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Aυτά προνοεί το νέο συμβόλαιο της Ανόρθωσης με τον Κίκο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλερτ με τη διάκριση στο σκητ, το τραπ και το αεροβόλο τουφέκι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έτοιμη να δώσει 500.000 ευρώ για να πάρει τον Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν»

Ελλάδα

|

Category image

Μια ανανέωση… ελπίδας!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νέος προπονητής της Κρίσταλ Πάλας ο Πιέρ Σαζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

AS: «Αυτή είναι η ρήτρα που πληρώνει ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια για Μοντέρο»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη