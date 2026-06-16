AS: «Αυτή είναι η ρήτρα που πληρώνει ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια για Μοντέρο»

Ο Γιαν Μοντέρο ρίχνεται από την Πέμπτη στη μάχη των τελικών της Liga Endesa και τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα θα είναι τα τελευταία του με τη φανέλα της Βαλένθια. Αποτελεί… κοινό μυστικό πως ο Δομινικανός γκαρντ έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και η AS αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα ποιο είναι το ποσό που θα δώσουν οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης στην ισπανική ομάδα.

«Ακόμη και πριν από το Final Four, υπήρχαν φήμες ότι ο Ολυμπιακός, ο μετέπειτα πρωταθλητής Ευρώπης, είχε αποφασίσει να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του. Ένα πολύ χαμηλό ποσό, μόλις 500.000 ευρώ, που είχε συμφωνηθεί στην τελευταία ανανέωση του συμβολαίου του. Μια πολύ καλή ευκαιρία, μια πρόσκληση να φύγει αν ο Δομινικανός παίκτης συνέχιζε να αποδίδει όπως έχει κάνει φέτος», αναφέρει η AS.

Μάλιστα προσθέτει πως ο Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού είναι φαβορί για να τον αντικαταστήσει. «Η Βαλένθια απολαμβάνει τα τελευταία παιχνίδια του σταρ της, αλλά δεν παραμελεί το μέλλον. Ο αντικαταστάτης του Μοντέρο δεν μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Και από αυτή την άποψη, το όνομα που αναφέρεται πιο συχνά είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ο πόιντ γκαρντ του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ιδανικός για το σύστημα του Πέδρο Μαρτίνεθ», υπογραμμίζει.

Πηγή: www.sport-fm.gr