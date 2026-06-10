Σκαριόλο: «Συγγνώμη στον κόσμο της Ρεάλ - Οφείλουμε να βελτιωθούμε»

Με δήλωσή του ο Σέρτζιο Σκαριόλο ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης για την αποτυχία της ομάδας να μην κατακτήσει κανέναν τίτλο τη φετινή σεζόν, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει στον πάγκο, κάτι που σημειώνουν και τα ισπανικά Μέσα.

Όλα δείχνουν πως ο Ιταλός τεχνικός παραμένει στον πάγκο της Ρεάλ, με την ισπανική "As" να σημειώνει πως «θα έχει άλλη μια ευκαιρία και πως υπάρχει ένας προφανής οικονομικός παράγοντας: το συμβόλαιο του ήταν για τρία εγγυημένα χρόνια και η λύση του μετά τον πρώτο θα απαιτούσε μια σημαντική αποζημίωση».

Στη δημόσια τοποθέτησή του ο Σκαριόλο αναφέρει:

«Μετά από μερικές ημέρες, έχοντας πλέον καθαρό μυαλό και την απαραίτητη απόσταση από τα γεγονότα, νιώθω την ανάγκη να επαναλάβω αυτό που δήλωσα αμέσως μετά τη λήξη του τελευταίου αγώνα των playoffs. Την τελευταία εβδομάδα δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν παρουσιαστήκαμε αντάξιοι της ιστορίας αυτού του συλλόγου, αλλά και της διαρκούς στήριξης που μας προσφέρει ο κόσμος μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη.

Σε προσωπικό επίπεδο, λυπάμαι βαθύτατα που δεν κατάφερα να βοηθήσω την ομάδα να ανακτήσει την αγωνιστική και ανταγωνιστική της ενέργεια μετά την τεράστια προσπάθεια που καταβλήθηκε στο Final Four. Αναλαμβάνω πλήρως και ακέραια την ευθύνη

Σήμερα, αισθάνομαι επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες για τον επαγγελματισμό και την εργατικότητά τους. Η προσπάθεια όλων τους αυτούς τους μήνες μάς επέτρεψε, παρά τις αντίξοες συνθήκες, να πραγματοποιήσουμε μια εξαιρετική κανονική περίοδο στη Liga ACB, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση πολύ πριν από το φινάλε, και να φτάσουμε μια ανάσα από την κατάκτηση της EuroLeague.

sdna.gr