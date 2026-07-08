Έστειλε μήνυμα αποχαιρετισμού και ντύνεται στα πράσινα ο Νεγκό!

O Λοΐκ Νεγκό αποχαιρέτησε τη Χάβρη και είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της Ομόνοιας.

Ο 35χρονος Ούγγρος, ο οποίος θα ενισχύσει το δεξιό άκρο των πρασίνων, με μήνυμα του στα social media, αποχαιρέτησε τη Χάβρη. Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Μετά από τρεις έντονες σεζόν, γεμάτες συναισθήματα και αναμνήσεις, ήρθε η ώρα για μένα να γυρίσω σελίδα. Αποχωρώ από τη Χάβρη με μεγάλη ευγνωμοσύνη και περηφάνια. Είχα την τύχη να ζήσω σπουδαίες στιγμές, να μοιραστώ ένα εξαιρετικό αποδυτήριο και να συνοδεύσω την εξέλιξη πολλών νεαρών παικτών, συνεχίζοντας παράλληλα και ο ίδιος να μαθαίνω καθημερινά σε έναν σύλλογο με ισχυρές αξίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τη διοίκηση, τον προπονητή, όλο το τεχνικό επιτελείο, τους συμπαίκτες μου, καθώς και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται αθόρυβα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας για τον σύλλογο. Ευχαριστώ επίσης εσάς, τους φιλάθλους, για την πίστη και την υποστήριξή σας καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των τριών σεζόν.

Εύχομαι στη Χάβρη τα καλύτερα για τη συνέχεια και πολλές επιτυχίες».