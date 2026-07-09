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Γαλλία-Μαρόκο: Για μια θέση στους «4»

ΓΗΠΕΔΟ

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Γαλλία-Μαρόκο: Για μια θέση στους «4»

Mε φόντο την εκδίκηση των Αφρικανών

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεξάγεται το βράδυ της Πέμπτης (23:00), με τη Γαλλία και το Μαρόκο να μονομαχούν για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα συναντήσουν τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο.

Οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά σε τελική φάση Μουντιάλ, τέσσερα χρόνια μετά τον ημιτελικό του Κατάρ το 2022, όταν οι «τρικολόρ» είχαν επικρατήσει 2-0 και είχαν βάλει τέλος στο ιστορικό ταξίδι των Μαροκινών, που έγιναν τότε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε ποτέ στην τετράδα.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν πραγματοποιεί ακόμη μία πειστική πορεία. Ξεκίνησε με το απόλυτο στον όμιλο, επικρατώντας των Σενεγάλης (3-1), Ιράκ (3-0) και Νορβηγίας (4-1), ενώ στη συνέχεια απέκλεισε τη Σουηδία με 3-0 και την Παραγουάη με 1-0 χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ.

Από την άλλη, το Μαρόκο του Μοχάμεντ Ουάμπι συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Οι Αφρικανοί άρχισαν τη διοργάνωση με ισοπαλία απέναντι στη Βραζιλία (1-1), νίκησαν Σκωτία και Αϊτή για να προκριθούν από τον όμιλο, ενώ στα νοκ άουτ απέκλεισαν την Ολλανδία στα πέναλτι και στη συνέχεια επικράτησαν με εμφατικό 3-0 του συνδιοργανωτή Καναδά.

Το μεγάλο όπλο της Γαλλίας παραμένει η επιθετική της τριάδα, με τους Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, την ώρα που το Μαρόκο ποντάρει στην αμυντική του συνοχή και στην ποιότητα παικτών όπως οι Χακίμι και Ουναΐ, με τον πρώτο του σκόρερ, Σαϊμπάρι, να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση.

Πιθανές ενδεκάδες:

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ.

Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ, Μαζραουί, Ελ Αϊναουί, Μπουαντί, Ντίαθ, Ουναΐ, Ελ Κανούς, Ραχίμι.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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