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Μουντιάλ 2026: Ο Ριβάλντο αποθεώνει Μέσι και Αργεντινή!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ 2026: Ο Ριβάλντο αποθεώνει Μέσι και Αργεντινή!

Παρά την ιστορική αντιπαλότητα μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής, ο Ριβάλντο δεν δίστασε να περιγράψει τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι

 Ο Ριβάλντο χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επαινέσει τον Λιονέλ Μέσι και ολόκληρη την εθνική ομάδα της Αργεντινής για την ιστορική τους ανατροπή εναντίον της Αιγύπτου (3-2) στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Τι σθένος, τι θέληση για νίκη, τι αγώνας και τι αφοσίωση από όλους! Αυτό περιμένουν να δουν οι οπαδοί στο γήπεδο σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο!», έγραψε ο διάσημος Βραζιλιάνος, ο οποίος αγωνίστηκε και στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό (2004-07) και την ΑΕΚ (2007-08).

Παρά την ιστορική αντιπαλότητα μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής, ο Ριβάλντο δεν δίστασε να περιγράψει τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι, έχοντας μάλιστα στη σχετική του αναφορά τη φωτογραφία του αρχηγού της εθνικής Αργνετινής να κλαίει:

 «Το να μιλάμε για τον Λιονέλ Μέσι είναι σαν να λέμε το προφανές. Τι παίκτης! Στα 39 του χρόνια, παίζοντας στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο, συνεχίζει να επιδεικνύει το ίδιο πάθος για τη φανέλα της Αργεντινής: επευφημεί, αγωνίζεται, κλαίει και, για άλλη μια φορά, είναι αποφασιστικός.

 Είμαι Βραζιλιάνος, αγαπώ τη χώρα μου και θα υποστηρίζω πάντα την Εθνική μας Ομάδα. Η αντιπαλότητα είναι μέρος του ποδοσφαίρου, αλλά ξέρω επίσης πώς να αναγνωρίζω και να θαυμάζω όταν βλέπω έναν σπουδαίο αγώνα και μια ομάδα να αφήνει τα πάντα στο γήπεδο. Παιχνίδια σαν κι αυτό ενισχύουν το ποδόσφαιρο και αξίζουν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Συγχαρητήρια στην Αργεντινή για την πρόκριση».

Εκτός από τον Μέσι, επαίνεσε επίσης τον Κριστιάνο Ρονάλντο:  «Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Κριστιάνο έχει σφυρηλατήσει μια καριέρα που χρησιμεύει ως έμπνευση για αθλητές όλων των γενεών». «Το ταλέντο του είναι τεράστιο, αλλά αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι η ικανότητά του να επανεφευρίσκει τον εαυτό του, να ξεπερνά τον εαυτό του και να συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο χρόνο με το χρόνο».

Σχετικά με τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία, ο Ριβάλντο πιστεύει ότι ο Βινίτσιους Ζούνιορ θα έπρεπε να είχε εκτελέσει το πέναλτι που έχασε ο Μπρούνο Γκιμαράες και ότι ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να είχε παίξει περισσότερα λεπτά. Παρόλα αυτά, άφησε ένα μήνυμα ελπίδας: «Η Βραζιλία δεν τα παρατάει ποτέ». 

 

 

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