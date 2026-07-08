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Επίσημο το... μπαμ με Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο το... μπαμ με Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό

Τριετής η συμφωνία με τον 31χρονο Γάλλο.

Και με τη... βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (8/7) την απόκτηση του Γάλλου πάουερ φόργουορντ/σέντερ έως το 2029.

Η σχετική ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γιαμπουσέλε γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1995 στο Ντρε της Γαλλίας, έχει ύψος 2.01μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «4» και «5». Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 2013 από τη Chorale Roanne Basket, στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, ενώ το καλοκαίρι του 2015 μετακινήθηκε στη Rouen Metropole Basket, αγωνιζόμενος στην πρώτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος.

Το 2016 επιλέχθηκε στο Νο.16 του NBA Draft από τους Boston Celtics και στη συνέχεια συμμετείχε στο NBA Summer League με την ομάδα της Βοστώνης. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους υπέγραψε στους Shanghai Sharks, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική σεζόν στο κινεζικό πρωτάθλημα, καταγράφοντας 21.7 πόντους, 9.7 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά παιχνίδι.

Τον Ιούλιο του 2017 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Boston Celtics. Με την ομάδα της Βοστώνης αγωνίστηκε στο NBA από το 2017 έως το 2019, έχοντας παράλληλα συμμετοχές και με τους Maine Red Claws, με τους οποίους μέτρησε 20.3 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα. Το καλοκαίρι του 2019 επέστρεψε στην Κίνα για λογαριασμό των Nanjing Monkey Kings, εκεί όπου ξανά τα νούμερά του ήταν εντυπωσιακά με 17.9 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά παιχνίδι.

Τον Φεβρουάριο του 2020 υπέγραψε στην ASVEL, με την οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην EuroLeague. Συνολικά, με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας στη διοργάνωση κατέγραψε 32 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 10.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, σουτάροντας με 52.7% στα δίποντα, 38.5% στα τρίποντα και 71.4% στις βολές.

Με τη Real Madrid αγωνίστηκε από το 2021 έως το 2024, κατακτώντας την EuroLeague το 2023, δύο Πρωταθλήματα Ισπανίας (2022, 2024), ένα Κύπελλο Ισπανίας (2024), καθώς και τρία Super Cup (2021, 2022, 2023). Κατά την παρουσία του στην ισπανική ομάδα κατέγραψε 92 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο στην EuroLeague 10.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε 25:13 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, με ποσοστά 58.9% στα δίποντα, 42.3% στα τρίποντα και 78.8% στις βολές.

Συνολικά στην παρουσία του στην EuroLeague με ASVEL και Real Madrid μέτρησε 124 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 10.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα, με ποσοστό 57.3% στα δίποντα, 41.1% στα τρίποντα και 77% στις βολές.

Τον Αύγουστο του 2024 επέστρεψε στο NBA για λογαριασμό των Philadelphia 76ers, με τους οποίους πραγματοποίησε 70 εμφανίσεις, μετρώντας 11 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ κατά μέσο όρο. Τον Ιούλιο του 2025 υπέγραψε στους New York Knicks, με τους οποίους πανηγύρισε το NBA Cup του 2025, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 μετακινήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Chicago Bulls. Με την ομάδα του Σικάγο αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με ποσοστό 38.3% από το τρίποντο.

Ο Γιαμπουσέλε αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Γαλλίας, με την οποία έχει κατακτήσει τρία ασημένια μετάλλια, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2020), στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2024) και στο EuroBasket 2022. Στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, μάλιστα, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ολοκληρώνοντας το τουρνουά με 14 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, και 1 ασίστ κατά μέσο όρο».

Κατηγορίες

EUROLEAGUEΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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