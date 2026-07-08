Ανακοίνωσε τον Μοντέρο αποκαλύπτοντας τη μία του φανέλα ο Ολυμπιακός

Παρουσίασε το super deal και ένα μεγάλο απόκτημα ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου για τη συμφωνία με τη Superbet (που θα έχει ισχύ μέχρι το 2032), η οποία θα είναι στο μπροστινό μέρος της φανέλας τους. Παράλληλα, ανακοίνωσαν τον Γιαν Μοντέρο από τη Βαλένθια, στην αποκάλυψη που έκαναν της νέας εκτός έδρας εμφάνισής τους.

Ο Δομινικανός γκαρντ, ο οποίος δεσμεύεται έως το 2029 με τους Πειραιώτες, είχε την περασμένη σεζόν σε 38 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 17.9 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.