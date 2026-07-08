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«Γέμισε» αλλά δεν… τέλειωσε

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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«Γέμισε» αλλά δεν… τέλειωσε

Οι πληροφορίες θέλουν τον Τσάβι Ρόκα να ψάχνει και για φορ από τον κατάλογο Β’

Απέμειναν μόνο ορισμένες πινελιές προκειμένου να συμπληρωθεί το ρόστερ της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27, παρόλο που μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπόταν εκπνέει η μεταγραφική περίοδος, ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος για το τι μπορεί να προκύψει. Και τούτο, διότι πολλές φορές υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες και απρόοπτα προβλήματα, τα οποία ανατρέπουν τον αρχικό μεταγραφικό σχεδιασμό και αναγκάζουν τους ιθύνοντες να στραφούν προς άλλες κατευθύνσεις.

Και στην ΑΕΚ γνωρίζουν πολύ καλά αυτές τις καταστάσεις, καθότι αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν αναγκάστηκαν μήνα Αύγουστο να διαφοροποιήσουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό και να προχωρήσουν σε προσθήκες της τελευταίας στιγμής. Με τα υφιστάμενα δεδομένα, ωστόσο, και εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, η άμυνα της ομάδας φαντάζει «γεμάτη» με τις προσθήκες των Βαν Ντερ Χορν και Άδωνη, με δεδομένες τις παρουσίες των Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ και Εκπολό (εφόσον παραστεί ανάγκη παίζει στόπερ).

Για τις θέσεις των τερματοφυλάκων υπάρχουν οι Μούφτιτς, Παρασκευά και Δημητρίου, παρόλο που δεν αποκλείεται και η απόκτηση νεαρού πορτιέρο κάτω των 23 χρόνων. Πέντε παίκτες αγωνίζονται στα δύο άκρα της άμυνας, οι Π. Ιωάννου, Μιραμόν (παίζει κι εξτρέμ) και Εκπολό για δεξιά, Γκουρφίνγκελ και Πηλέας για αριστερά. Στη μεσαία γραμμή φαίνεται να υπάρχει υπεροπλία στα κεντρικά χαφ με την παρουσία των Λέδες, Πάνκοφ, Χάμπος Κυριάκου και Ρέπας, ενώ υπολείπεται ακόμα μία προσθήκη ποδοσφαιριστή με οργανωτικές ικανότητες, αφού για τη θέση αυτή υπάρχει μόνο ο Ναούμ. Ο Τσακόν, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει (και) τη θέση του επιτελικού μέσου, δεν θα είναι διαθέσιμος για τα ματς με την Μπεϊτάρ.

«Γεμάτη» φαντάζει και η γραμμή κρούσης, με τα εξτρέμ Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Αμίν, Ρούμπιο, Τσακόν (όταν θα είναι έτοιμος) και Χάιρο, ενώ στη θέση «9» αγωνίζονται οι Μπάγιτς και Αντερέγκεν, με τον Βόσνιο τη δεδομένη στιγμή να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για να ξεκινήσει τα παιχνίδια με την Μπεϊτάρ. Οι πληροφορίες θέλουν τον Τσάβι Ρόκα να ψάχνει και για φορ από τον κατάλογο Β’. Ο Καμπρέρα θα υπολογίζεται από τις αρχές του 2027.

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