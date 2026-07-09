Γιατί οι Άγγλοι διαιτητές δεν σφυρίζουν ποτέ την Αργεντινή στο Μουντιάλ;

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι διαιτητικές επιλογές δεν καθορίζονται μόνο από την απόδοση και την εμπειρία. Υπάρχουν και παράγοντες που δεν φαίνονται στο γήπεδο, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά τις αποφάσεις της FIFA. Όπως υπογραμμίζει το The Athletic, η Αργεντινή είναι μία από τις ελάχιστες εθνικές ομάδες για τις οποίες ισχύει ένας άγραφος αλλά απόλυτος κανόνας: Άγγλος διαιτητής δεν ορίζεται ποτέ σε αγώνα της.

Ο λόγος δεν βρίσκεται στο ποδόσφαιρο, αλλά στην ιστορία. Το 1982, η σύγκρουση για τα νησιά Φώκλαντ άφησε ένα βαθύ, ανεξίτηλο τραύμα στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής. Ο πόλεμος κράτησε 74 ημέρες και κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές. Για την Αργεντινή, η ήττα δεν ήταν απλώς στρατιωτική· ήταν εθνική πληγή που παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν μια επιβεβαίωση κυριαρχίας σε μια περιοχή που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντασης.

Αυτή η ιστορική κληρονομιά έχει περάσει και στο ποδόσφαιρο. Η FIFA, όταν ορίζει διαιτητές για αγώνες του Μουντιάλ, λαμβάνει υπόψη όχι μόνο αθλητικά κριτήρια αλλά και γεωπολιτικές ευαισθησίες. Η επιλογή ενός Άγγλου διαιτητή σε αγώνα της Αργεντινής θεωρείται ριψοκίνδυνη, όχι επειδή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά επειδή θα δημιουργήσει σκιά. Θα ανοίξει χώρο για αμφισβήτηση, για θεωρίες, για εντάσεις που δεν έχουν θέση σε μια διοργάνωση τέτοιου επιπέδου.

Το παράδειγμα του Φρανσουά Λετεσιέ στον αγώνα Αργεντινής-Αιγύπτου στη φάση των «16» είναι χαρακτηριστικό. Παρά τη σκληρή αθλητική αντιπαλότητα Γαλλίας-Αργεντινής, δεν υπήρχε κανένα γεωπολιτικό εμπόδιο για να σφυρίξει Γάλλος διαιτητής. Αντίθετα, ένας Άγγλος δεν θα μπορούσε να οριστεί ούτε θεωρητικά. Η FIFA αποφεύγει να τοποθετήσει διαιτητές από χώρες που έχουν ανοιχτές ή ιστορικά φορτισμένες διαμάχες με τις ομάδες που αγωνίζονται.

Το ίδιο συνέβη και στο Μουντιάλ του 2022. Ο Άντονι Τέιλορ, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της εποχής του, θεωρούνταν φαβορί για τον τελικό. Όμως ο τελικός ήταν Αργεντινή-Γαλλία. Η FIFA απέκλεισε αμέσως το ενδεχόμενο να σφυρίξει Άγγλος διαιτητής έναν αγώνα της Αργεντινής, ανεξάρτητα από το πόσο κατάλληλος ήταν αγωνιστικά. Η ιστορία υπερίσχυσε της αξιολόγησης.

Η λογική της FIFA είναι ξεκάθαρη: Να αποφεύγονται οι σκιές και οι εντάσεις που δεν σχετίζονται με το παιχνίδι. Ένας διαιτητής από χώρα με ιστορική σύγκρουση με μία από τις ομάδες θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφισβήτηση, να επηρεάσει την ψυχολογία των παικτών και των φιλάθλων, ή να γίνει στόχος πολιτικών ερμηνειών. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αγνοήσει την πολιτική, όσο και αν προσπαθεί να την κρατήσει έξω από το γήπεδο.

Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και σε άλλες περιπτώσεις: ΗΠΑ-Ιράν, Σερβία-Κόσοβο, Ρωσία-Ουκρανία, Ελλάδα-Τουρκία. Σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις, η FIFA αποφεύγει να ορίσει διαιτητές από χώρες που έχουν άμεση εμπλοκή ή ιστορική αντιπαράθεση με μία από τις ομάδες. Η επιλογή γίνεται από την ομάδα του Πιερλουίτζι Κολίνα, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για τους ορισμούς.

Επιπλέον, οι διαιτητές δεν μπορούν να σφυρίξουν αγώνες της χώρας τους ή αγώνες που επηρεάζουν άμεσα την πορεία της χώρας τους στη διοργάνωση -ειδικά στη φάση των ομίλων. Αυτό είναι αυτονόητο για λόγους αμεροληψίας.

Το Μουντιάλ του 2026 δεν αποτελεί εξαίρεση. Η Αργεντινή συνεχίζει να αγωνίζεται χωρίς Άγγλους διαιτητές, όχι λόγω ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας, αλλά λόγω μιας ιστορίας που δεν έχει ξεχαστεί. Η FIFA γνωρίζει ότι το ποδόσφαιρο είναι παγκόσμιο θέαμα, αλλά και παγκόσμια πολιτική σκηνή. Και σε αυτή τη σκηνή, οι λεπτομέρειες έχουν σημασία.

Η επιλογή διαιτητών είναι μία από αυτές τις λεπτομέρειες. Μικρή, αλλά κρίσιμη. Γιατί το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώνει, αλλά δεν μπορεί να σβήσει την ιστορία. Μπορεί όμως να τη σεβαστεί.