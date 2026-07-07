Ευρωλίγκα: Με 24 ομάδες από τη σεζόν 2027/28

Σε σημαντικές ανακοινώσεις προέβη η Euroleague Basketball με φόντο το μέλλον, την αγωνιστική και οικονομική εκτόξευση της λίγκας!

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση γνωστοποίησε πως ξεκίνησε και επίσημα η διαδικασία χορήγησης νέων δικαιωμάτων franchise, με στόχο την αύξηση των ομάδων στις 24 από την αγωνιστική σεζόν 2027/28.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, το ενδιαφέρον είναι ήδη υψηλό, αφού, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 20 προτάσεις με τις εν λόγω πιθανές επενδύσεις να ξεπερνούν το ποσό των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ!

Η Ευρωλίγκα στοχεύει να δώσει 8 νέες μακροπρόθεσμες άδειες συμμετοχής και να αυξήσει τους μετόχους από τους έντεκα στους 19.

Εξίσου σημαντικό είναι πως στον δρόμο προς την αύξηση των ομάδων από 20 σε 24, η Ευρωλίγκα πήρε την απόφαση να προκρίνονται οι δύο φιναλίστ του τελικού των τελικών του EuroCup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας:

-Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν πιθανές επενδύσεις ύψους άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

-Η Euroleague αναμένει να απονείμει έως και 8 νέες άδειες συμμετοχής για τη σεζόν 2027-28.

Η Euroleague Basketball ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία χορήγησης αδειών συμμετοχής, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού για την ενίσχυση και την επέκταση του κορυφαίου πρωταθλήματος συλλόγων μπάσκετ στην Ευρώπη. Η Γενική Συνέλευση της ECA ενημερώθηκε σχετικά με τη διαδικασία μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, η Euroleague Basketball έχει δεσμευτεί να επεκτείνει το πρωτάθλημα σε 24 ομάδες έως τη σεζόν 2027-28. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο οργανισμός προτίθεται να απονείμει έως και οκτώ μακροπρόθεσμες άδειες συμμετοχής για τη σεζόν 2027-28, εξασφαλίζοντας παράλληλα δύο θέσεις για τους συλλόγους που θα προκριθούν από το EuroCup και διατηρώντας την ευελιξία να χορηγήσει «wild cards» όπου κρίνεται σκόπιμο.

Η διαδικασία έχει ήδη προκαλέσει εξαιρετικό ενδιαφέρον πριν ακόμη ξεκινήσει επίσημα, με περισσότερες από 20 επίσημες προτάσεις στα καθορισμένα επίπεδα αποτίμησης. Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων επενδυτών συνεχίζει να αυξάνεται κάθε εβδομάδα. Συνολικά, οι προτάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δυνητικές επενδύσεις, ένα ποσό που αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς προχωρά η διαδικασία.

Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για franchise, η Euroleague Basketball προχωρά στη μετατροπή των 13 υφιστάμενων αδειών μετόχων σε μακροπρόθεσμα franchise, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Η μετατροπή των μακροπρόθεσμων αδειών των μετόχων σε δικαιώματα franchise θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία σχετική αμοιβή franchise ή αμοιβή εισόδου, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας δέσμευσής τους και της συμβολής τους στο Πρωτάθλημα.

Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει τόσο υφιστάμενοι σύλλογοι της EuroLeague και του EuroCup, όσο και φιλόδοξα νέα εγχειρήματα που επιδιώκουν να ενταχθούν στη διοργάνωση. Συγκεκριμένα, η Euroleague Basketball έχει λάβει πολλαπλές προτάσεις από επενδυτές και εγχειρήματα με έδρα τη Ρώμη, το Βερολίνο και το Λονδίνο, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη ελκυστικότητα του πρωταθλήματος σε μερικές από τις μεγαλύτερες αθλητικές αγορές της Ευρώπης.

«Το στρατηγικό μας σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν εντάχθηκα στον οργανισμό τον περασμένο Φεβρουάριο, συνεχίζει να υλοποιείται με επιτυχία και είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώνουμε», δήλωσε ο Chus Bueno, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball. «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ διανύει μια εξαιρετική περίοδο. Το ενδιαφέρον των επενδυτών συνεχίζει να αυξάνεται κάθε εβδομάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την τεράστια ευκαιρία που έχουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του αθλήματός μας και του διαγωνισμού μας».

Διαδικασία ανάθεσης δικαιωμάτων FRANCHISE

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για δικαιώματα φρανσάιζ ξεκινά επίσημα τον Ιούλιο, ενώ η ανάθεση των πρώτων δικαιωμάτων φρανσάιζ αναμένεται να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και μετά. Όλα τα νέα δικαιώματα φρανσάιζ θα υπόκεινται στην τελική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και στην υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων φρανσάιζ.

Το τέλος συμμετοχής θα καθορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η στρατηγική σημασία της αγοράς, η ιστορική συμβολή του συλλόγου στη δημιουργία αξίας εντός της Λίγκας, το αν το έργο είναι νέο ή καθιερωμένο, το μέγεθος και η αφοσίωση της βάσης των οπαδών του, καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν συμμετάσχει επίσημα στη διαδικασία έχουν ήδη λάβει την επίσημη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο προβλέπει ότι τόσο η αξία της αρχικής επένδυσης στη δικαιοδότητα όσο και η συνολική αποτίμηση της δικαιοδότητας θα διπλασιαστούν εντός τριών έως τεσσάρων ετών.

Κάθε υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το σχέδιό του στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Η Euroleague Basketball αναμένεται να ανακοινώσει τους πρώτους επιλεγμένους συλλόγους και τις στρατηγικές αγορές μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης.

Ο Chus Bueno πρόσθεσε: «Οι επενδυτές θεωρούν την Euroleague Basketball ως έναν κορυφαίο διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν οι καλύτεροι σύλλογοι, τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα και η πνευματική ιδιοκτησία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, σε συνδυασμό με ένα μοντέλο συμμετοχής που είναι ταυτόχρονα ρεαλιστικό και ελκυστικό. Διαθέτουμε ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο που πιστεύουμε ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξία αυτών των επενδύσεων τα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σημαντική αξία για τους εταίρους franchise, προσφέροντας παράλληλα μια εξαιρετικά ελκυστική και βιώσιμη επενδυτική ευκαιρία».