Εποχή Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Αφού αναδείχτηκε κορυφαίος τεχνικός του ισπανικού πρωταθλήματος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, εν συνεχεία οδήγησε τη Βαλένθια στο φάιναλ φορ της Euroleague στην Αθήνα, για να κατακτήσει και τον τίτλο της Liga Endesa, o Πέδρο Μαρτίνεθ, εξαργύρωσε τις επιτυχίες του, κάνοντας το... άλμα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό, αλλά η «βασίλισσα» ανακοίνωσε σήμερα (6/7) την πρόσληψη του 65χρονου Καταλανού τεχνικού με τριετές συμβόλαιο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2029.

O Πέδρο Μαρτίνεθ διαδέχεται τον Ιταλό τεχνικό Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος αποχώρησε από Ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ανδρών της Ισπανίας μετά από πολλά χρόνια και μετάλλια το καλοκαίρι του 2025, με μία... ανταλλαγή τότε, καθώς ο Τσους Ματέο που είχε διαδεχτεί τον Πάμπλο Λάσο στην τεχνική ηγεσία των Μαδριλένων το 2022, ακολούθησε την αντίθετη κατεύθυνηση αναλαμβάνοντας τη «Φούρια Ρόχα».

Όμως, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, στη δεύτερη θητεία του ως head coach της Ρεάλ Μαδρίτης (σ.σ. η πρώτη ήταν από το 1999 έως το 2002) αποχώρησε μετά από μόλις μία σεζόν, έχοντας οδηγήσει πάντως τη «βασίλισσα» έως τον τελικό της Euroleague, όπου γνώρισε την ήττα από τον νυν Πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

Οι προσδοκίες από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι υψηλές, με βασικό στόχο την κατάκτηση ενός 12ου τροπαίου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία ο Ισπανός τεχνικός θα αναλάβε την ομάδα μας ως προπονητής για τις επόμενες τρεις σεζόν, μέχρι το τέλος της σεζόν 2028-2029,» αναφέρει στη λιτή ανακοίνωσή της η Ρεάλ Μαδρίτης.