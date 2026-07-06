ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εποχή Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εποχή Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Οι προσδοκίες των Μαδριλένων για τον Πέδρο Μαρτίνεθ είναι υψηλές, με βασικό στόχο την κατάκτηση ενός 12ου ευρωπαϊκού τροπαίου.

Αφού αναδείχτηκε κορυφαίος τεχνικός του ισπανικού πρωταθλήματος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, εν συνεχεία οδήγησε τη Βαλένθια στο φάιναλ φορ της Euroleague στην Αθήνα, για να κατακτήσει και τον τίτλο της Liga Endesa, o Πέδρο Μαρτίνεθ, εξαργύρωσε τις επιτυχίες του, κάνοντας το... άλμα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό, αλλά η «βασίλισσα» ανακοίνωσε σήμερα (6/7) την πρόσληψη του 65χρονου Καταλανού τεχνικού με τριετές συμβόλαιο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2029.

O Πέδρο Μαρτίνεθ διαδέχεται τον Ιταλό τεχνικό Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος αποχώρησε από Ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ανδρών της Ισπανίας μετά από πολλά χρόνια και μετάλλια το καλοκαίρι του 2025, με μία... ανταλλαγή τότε, καθώς ο Τσους Ματέο που είχε διαδεχτεί τον Πάμπλο Λάσο στην τεχνική ηγεσία των Μαδριλένων το 2022, ακολούθησε την αντίθετη κατεύθυνηση αναλαμβάνοντας τη «Φούρια Ρόχα».

Όμως, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, στη δεύτερη θητεία του ως head coach της Ρεάλ Μαδρίτης (σ.σ. η πρώτη ήταν από το 1999 έως το 2002) αποχώρησε μετά από μόλις μία σεζόν, έχοντας οδηγήσει πάντως τη «βασίλισσα» έως τον τελικό της Euroleague, όπου γνώρισε την ήττα από τον νυν Πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

Οι προσδοκίες από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι υψηλές, με βασικό στόχο την κατάκτηση ενός 12ου τροπαίου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία ο Ισπανός τεχνικός θα αναλάβε την ομάδα μας ως προπονητής για τις επόμενες τρεις σεζόν, μέχρι το τέλος της σεζόν 2028-2029,» αναφέρει στη λιτή ανακοίνωσή της η Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μερίνο τέζαρε Πορτογαλία και Κριστιάνο στο 90+1΄ και η Ισπανία πάει στους 8!

World Cup 2026

|

Category image

Μαϊάμι Χιτ: Η φανέλα του Γιάννη κυκλοφόρησε σε 15 σχέδια και επικρατεί ήδη τρέλα!

NBA

|

Category image

Τώρα το σκέφτεται και η Αγγλία: Το σενάριο της έφεσης για την κόκκινη του Κουάνσα!

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε με ήττα από τη Γερμανία η Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Ψηλά στη λίστα της Μίλαν λόγω… Αμορίμ ο Καρέτσας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπακς σε Γιάννη: «Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι»

NBA

|

Category image

Η αντίδραση που έψαχνε η Κύπρος ήρθε με εμφατική νίκη!

Φούτσαλ

|

Category image

Επίσημο το «μπαμ»: Οι Χιτ ανακοίνωσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με… αύρα GTA Vice City!

NBA

|

Category image

Το «αντίο» του Γιάννη στους Μπακς μέσω ενός συγκινητικού βίντεο!

NBA

|

Category image

Λαγιούνι: «Όταν παίξαμε μαζί είπα ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτή την ομάδα»

ΑΕΚ

|

Category image

Την Τρίτη το κρίσιμο ραντεβού Ολυμπιακού με Παπανικολάου - Τι ισχύει για Γουόκαπ και Dubai BC

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛίστας ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Υποδοχή ηρώων στο Πράσινο Ακρωτήρι!

World Cup 2026

|

Category image

Έρχεται και σηκωνει μανίκια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στο κενό η έφεση των Βέλγων, οριστικά με Μπάλογκαν οι ΗΠΑ στο ματς των «16»!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη