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Οι δύο όψεις του νομίσματος και οι νέες δοκιμές

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Οι δύο όψεις του νομίσματος και οι νέες δοκιμές

Σήμερα και συγκεκριμένα στις 19:30, οι πράσινοι θα δώσουν το τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους, κόντρα στην Κορόνα Κιέλτσε

Στην τελική ευθεία μπαίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της Ομόνοιας, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/07) η αποστολή επιστρέφει στη βάση της. Σήμερα και συγκεκριμένα στις 19:30, οι πράσινοι θα δώσουν το τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους, κόντρα στην Κορόνα Κιέλτσε. 

Ο Χένινγκ Μπεργκ ανέβασε την ένταση στην προετοιμασία, θέλει να δει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τους ποδοσφαιριστές του, ενώ το κλίμα παραμένει στα επίπεδα που ήταν με τη λήξη της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Άλλωστε, ήταν ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας, το οποίο, παρά το γεγονός πως έφυγαν κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών (Μαέ, Σεμέδο, Μασούρας), δεν έχει διαφοροποιηθεί στο ελάχιστο.

Στα πλάνα που μετέδωσε το κανάλι των πρασίνων κατά την προχθεσινή προπόνηση το θετικό κλίμα και η χημεία των παικτών ήταν ευδιάκριτα. Βέβαια, ο μοναδικός ουσιαστικά… νεοφερμένος είναι ο Τζέιντεν Μοντνόρ, καθώς για τον Ανδρόνικο Κακουλλή τα λημέρια είναι γνώριμα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως ενόψει των πρώτων δύο -τουλάχιστον- αγώνων για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, ο Χένινγκ Μπεργκ θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στον περσινό κορμό. Κι αυτό γιατί κάποιες θέσεις είναι «καπαρωμένες» από τους… αγαπημένους του Νορβηγού.

Οι Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Π. Αντρέου, Μάριτς, Εβάντρο και Τάνκοβιτς δύσκολα χάνουν τη θέση τους, ανεξάρτητα με το ποιοι θα αφιχθούν στο «Ηλίας Πούλλος» τις επόμενες μέρες. Στο «τριφύλλι» προσεγγίζουν τις επίσημες αγωνιστικές με σοβαρότητα και χωρίς… πανικό.

Είναι δεδομένο πως το ρόστερ δεν έχει συμπληρωθεί στο 100%, ωστόσο ο Νορβηγός απέδειξε πως διαθέτει τεράστια αποθέματα υπομονής, αν επιμένει σε κάποιον μεταγραφικό στόχο. Εξάλλου, οι ποιοτικές προσθήκες των προηγούμενων χρόνων (Γιόβετιτς, Μαέ) έφτασαν στο νησί στα τέλη του καλοκαιριού!

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Τα… αστέρια του Champions League δεν είναι παίξε-γέλασε! Χρειάζεται το βάθος για να μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους υποχρεώσεις και να κάνει εντέλει το μεγάλο βήμα με την είσοδο στη League Phase.

Νέες δοκιμές

Στο αποψινό φιλικό, το οποίο ο κόσμος της ομάδας θα μπορεί να παρακολουθήσει μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV, ο Μπεργκ θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει εκ νέου την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του, ενώ λεπτά συμμετοχής ενδέχεται να πάρουν οι Ουζόχο και Τάνκοβιτς. Ο τελευταίος προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες. Όπως διευθετήθηκε με την ομάδα της Πολωνίας, το φιλικό θα διεξαχθεί με τον εξής τρόπο: Οι παίκτες θα παίξουν για 45 λεπτά, έπειτα θα ακολουθήσει ένα λεπτό διάλειμμα και έπειτα άλλα 15 λεπτά. Το ίδιο και για το δεύτερο ημίχρονο. Σύνολο 120 (!) λεπτά παιχνίδι! Με αυτόν τον τρόπο, οι προπονητές θα δουν τους παίκτες πώς θα ανταποκριθούν σε μεγαλύτερο διάστημα παιχνιδιού.

Όταν η αποστολή επιστρέψει, οι παίκτες θα πάρουν 1-2 μέρες ρεπό κι έπειτα θα ετοιμαστούν για την πρόβα τζενεράλε της ερχόμενης Πέμπτης (16/07, 20:00) με τον Παναιτωλικό στο ΓΣΠ. Ο κόσμος της Ομόνοιας θα έχει την ευκαιρία να δει ξανά την ομάδα του στο γήπεδο, μια σχεδόν εβδομάδα πριν μπει στον… χορό των αστεριών (22/07)!

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