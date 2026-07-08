«Όχι» του Πάλμερ-Μπράουν σε πρόταση ενός εκατομμυρίου ευρώ από την Τουρκία

Μία πρόταση από ομάδα της Τουρκίας ύψους ενός εκατ. ευρώ έφερε ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης για την παραχώρηση του Έρικ-Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος έχει τεθεί εκτός πλάνων στο «τριφύλλι».

Μάλιστα, η πρόταση αυτή περιελάμβανε σημαντική αύξηση των απολαβών του σε σχέση με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό αμείβεται με 750.000 ευρώ στους πράσινους), όμως ο Αμερικανός κεντρικός αμυντικός την απέρριψε και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να προχωρήσει η πώλησή του στους Τούρκους.

Ο Πάλμερ-Μπράουν έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με τον Παναθηναϊκό.