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Γαλλία-Μαρόκο: Η πορεία μέχρι τη μεγάλη μάχη των προημιτελικών

ΓΗΠΕΔΟ

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Γαλλία-Μαρόκο: Η πορεία μέχρι τη μεγάλη μάχη των προημιτελικών

Θυμίζει τον μεταξύ τους ημιτελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται, με Γαλλία και Μαρόκο να διεκδικούν το πρώτο εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται σε μία σπουδαία αναμέτρηση, που θυμίζει τον μεταξύ τους ημιτελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, όταν οι «Τρικολόρ» είχαν επικρατήσει με 2-0, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό.

Η Γαλλία ταξιδεύει στα προημιτελικά ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Με ηγέτη τον Κιλιάν Εμπαπέ και μία από τις πιο ποιοτικές επιθετικές γραμμές της διοργάνωσης, οι «μπλε» συνεχίζουν την πορεία τους με στόχο την τρίτη παρουσία τους σε διαδοχικό τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Απέναντί τους βρίσκεται ένα Μαρόκο που συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Οι Πρωταθλητές Αφρικής απέκλεισαν την Ολλανδία και στη συνέχεια ξεπέρασαν το εμπόδιο του διοργανωτή Καναδά, αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν την ποιότητα και την αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσουν ακόμη μία μεγάλη πρόκριση.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Η Γαλλία θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και να συνεχίσει την πορεία της προς την κορυφή, ενώ το Μαρόκο φιλοδοξεί να γράψει ιστορία, φτάνοντας για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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