Μουντιάλ: Οι προπονητές που έχασαν τη δουλειά τους

Οι οκτώ ομάδες που συγκροτούν την προημιτελική φάση του Μουντιάλ είναι γνωστές από τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7), μετά και την πρόκριση-θρίλερ της Ελβετίας στα πέναλτι (4-3) εις βάρος της Κολομβίας.

Αργεντινή, Ισπανία, Βέλγιο, Ελβετία, Αγγλία, Νορβηγία, Γαλλία και το Μαρόκο είναι οι υπόλοιπες επτά εθνικές ομάδες, που από το βράδυ της Πέμπτης (9/7) θα μπουν στη «μάχη» της πρόκρισης στους ημιτελικούς. Την αρχή θα κάνουν, Γαλλία-Μαρόκο (23:00), θ' ακολουθήσει το ζευγάρι, Ισπανία-Βέλγιο (10/7, 22:00) και η «αυλαία» των «8» θα πέσει στις 12/7 με τις αναμετρήσεις, Νορβηγία-Αγγλία (00:00) και Αργεντινή-Ελβετία (04:00).

Για τις προαναφερθείσεις ομάδες το Μουντιάλ 2026 έχει προσφέρει έως τώρα αξέχαστες στιγμές, ιδιαίτερα λόγω της πορείας τους μέχρι τώρα στη διοργάνωση, για κάποιες άλλες το τουρνουά δεν προσέφερε ανάλογες... ευχάριστες ειδήσεις.

Κι αυτό διότι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά δεκατρείς ομοσπονδίες αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τους προπονητές που οδήγησαν τις ομάδες τους στην τελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια... νέα εποχή μετά τους αποκλεισμούς που γνώρισα.

Ο τελευταίος που προστέθηκε στη λίστα των... αποχωρήσεων ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος έβαλε τέλος σε μια ιστορική πορεία στον πάγκο της «Χρβάτσκα» μετά την ήττα από την Πορτογαλία. Δεν αποκλείεται, δε, ο αριθμός να μεγαλώσει καθώς το Μουντιάλ οδεύει προς το τέλος του...

Με την αποχώρηση του Ντάλιτς, οι προπονητές που έφυγαν από τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια του τουρνουά έφτασαν τους 13. Ας δούμε ποιοι ήταν:

Μαρσέλο Μπιέλσα (Ουρουγουάη)

Η θητεία του Αργεντινού τεχνικού ολοκληρώθηκε μετά τον αποκλεισμό της «Σελέστε» στη φάση των ομίλων. Η πορεία της πρώτης παγκόσμιας πρωταθλήτριας ξεκίνησε με ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Σαουδική Αραβία, ακολούθησε το 2-2 με το Πράσινο Ακρωτήρι και έκλεισε την παρουσία της με ήττα 1-0 από την Ισπανία, αποτέλεσμα που την άφησε εκτός συνέχειας.

Με το συμβόλαιό του ιδιόρρυθμού τεχνικού να λήγει με το τέλος του Μουντιάλ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουρουγουάης αποφάσισε να μην το ανανεώσει, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που είχε ξεκινήσει το 2023.

Ρομπέρτο Μαρτίνεθ (Πορτογαλία)

Η Πορτογαλία προκρίθηκε ως πρώτη στον 11ο όμιλο, έπειτα από ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, νίκη 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν και λευκή ισοπαλία με την Κολομβία.

Στη φάση των νοκ άουτ νίκησε 2-1 την Κροατία, όμως αποκλείστηκε στους «16» χάνοντας 1-0 από την Ισπανία με το γκολ του Μερίνο στο τελευταίο λεπτό. Μετά τον αγώνα, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, τονίζοντας πως ο μεγάλος στόχος ήταν η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Χαβιέρ Αγκίρε (Μεξικό)

Η ομάδα εκ των συνδιοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στη φάση των ομίλων, επικρατώντας της Νότιας Αφρικής (2-0), της Νότιας Κορέας (1-0) και της Τσεχίας (3-0).

Στη συνέχεια απέκλεισε τον Ισημερινό με 2-0 στη φάση των «32», όμως σταμάτησε στους «16», όπου ηττήθηκε με 3-2 από την Αγγλία. Μετά τον αποκλεισμό, η μεξικανική ομοσπονδία αποφάσισε να ολοκληρώσει την τρίτη θητεία του Αγκίρε στον πάγκο της εθνικής ομάδας και να «δώσει τα κλειδιά» στον Ράφα Μάρκες.

Σεμπαστιάν Μπεκασέσε (Ισημερινός)

Ο Ισημερινός ξεκίνησε με ήττα 1-0 από την Ακτή Ελεφαντοστού, έφερε 0-0 με το Κουρασάο και εξασφάλισε την πρόκριση νικώντας τη Γερμανία με 2-1. Ωστόσο, στη φάση των «32» ηττήθηκε 2-0 από το Μεξικό και αποκλείστηκε.

Μετά το παιχνίδι, ο Μπεκασέσε υπέβαλε την παραίτησή του, θεωρώντας ότι ο κύκλος του είχε ολοκληρωθεί.

Γιούλιαν Νάγκελσμαν (Γερμανία)

Η «νασιονάλμανσαφτ» ξεκίνησε εντυπωσιακά το τουρνουά συντρίβοντας το Κουρασάο με 7-1 και νικώντας την Ακτή Ελεφαντοστού με 2-1, όμως έκλεισε τη φάση των ομίλων με ήττα 2-1 από τον Ισημερινό.

Στα νοκ άουτ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Παραγουάη και αποκλείστηκε στα πέναλτι με 4-3. Η αποτυχία επιτάχυνε την αποχώρηση του Νάγκελσμαν, μετά από ακόμη ένα απογοητευτικό Μουντιάλ για τα «πάντσερ». Προ των πυλών της Εθνικής βρίσκεται, πλέον, ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ρόναλντ Κούμαν (Ολλανδία)

Οι «Οράνιε» αναδείχθηκαν ισόοπαλοι, 2-2, με την Ιαπωνία στην πρεμιέρα, συνέτριψαν τη Σουηδία με 5-1 κι εν συνεχεία έκλεισαν τη φάση των ομίλων με το 3-1 επί της Τυνησίας, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Ωστόσο, η πορεία τους εκεί ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς αποκλείστηκαν στα πέναλτι από το Μαρόκο μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Ο Κούμαν υπέβαλε την παραίτησή του αμέσως μετά τον αποκλεισμό.

Κάρλος Κεϊρόζ (Γκάνα)

Η αφρικανική ομάδα ξεκίνησε με νίκη, 1-0, επί του Παναμά, έμεινε στο 0-0 με την Αγγλία και ηττήθηκε 2-1 από την Κροατία, αποτελέσματα που της χάρισαν την πρόκριση στη φάση των «32».

Εκεί, ωστόσο, γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Κολομβία και αποκλείστηκε. Λίγες ώρες αργότερα, ο Πορτογάλος, Κάρλος Κεϊρόζ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του, έπειτα από μόλις τρεις μήνες στον πάγκο.

Χονγκ Μιούνγκ-Μπο (Νότια Κορέα)

Η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία στην πρεμιέρα, όμως στη συνέχεια έχασε 1-0 από το Μεξικό και 1-0 από τη Νότια Αφρική. Οι βαθμοί που συγκέντρωσε δεν ήταν αρκετοί για την πρόκριση και, μετά τον αποκλεισμό, ο Χονγκ Μιούνγκ-Μπο αποχώρησε εν μέσω έντονης κριτικής.

Στιβ Κλαρκ (Σκωτία)

Οι Σκωτσέζοι μπήκαν με το... δεξί στη διοργάνωση και το 1-0 επί της Αϊτής, όμως στη συνέχεια ηττήθηκαν 1-0 από το Μαρόκο και 3-0 από τη Βραζιλία στην τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου. Ο αποκλεισμός από την πρώτη φάση έφερε το... τέλος στη θητεία του Κλαρκ, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας από το 2019.

Μίροσλαβ Κούμπεκ (Τσεχία)

Με ήττα, 2-1 από τη Νότια Κορέα ξεκίνησε το τουρνουά η Τσεχία, ακολούθησε το 1-1 με τη Νότια Αφρική κι έκλεισε η φάση των ομίλων με το βαρύ 3-0 από το Μεξικό. Χωρίς νίκη στη διοργάνωση, αποκλείστηκε και η ομοσπονδία επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Κούμπεκ.

Τζαμάλ Σελαμί (Ιορδανία)

Η Ιορδανία ηττήθηκε 3-1 από την Αυστρία στην πρεμιέρα, ακολούθησε νέα ήττα με 2-1 από την Αλγερία και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από την Αργεντινή (3-1). Χωρίς να κατακτήσει ούτε έναν βαθμό, αποκλείστηκε και η ομοσπονδία αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον Μαροκινό τεχνικό.

<Β>Σαμπρί Λαμουσί/Ερβέ Ρενάρ (Τυνησία)

Εδώ είχαμε... διπλή απόλυση, μετά το απογοητευτικό Μουντιάλ που πραγματοποίησε η Τυνησία. Η βαριά ήττα της πρεμιέρας από τη Σουηδία με 5-1 προκάλεσε την απομάκρυνση του Λαμουσί, με την ομοσπονδία να προσλαμβάνει άμεσα τον αντικαταστάτη του, Ερβέ Ρενάρ.

Δεν άλλαξε κάτι, πάντως, με την έλευση του έμπειρου τεχνικού, καθώς στη συνέχεια ήρθαν οι ήττες, με 4-0 από την Ιαπωνία και με ήττα 3-1 από την Ολλανδία. Τερματίζοντας τελευταία στον 6ο όμιλο χωρίς βαθμό, η Τυνησία προχώρησε και στην απομάκρυνση του Ρενάρ, 19 μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας μαζί του.

Ζλάτκο Ντάλιτς (Κροατία)

Ο τελευταίος προπονητής που αποχώρησε στο τρέχον Μουντιάλ ήταν ο Ζλάτκο Ντάλιτς. Η Κροατία ξεκίνησε με ήττα 4-2 από την Αγγλία, στη συνέχεια νίκησε τον Παναμά με 1-0 και τη Γκάνα, 2-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32».

Εκεί ηττήθηκε 2-1 από την Πορτογαλία και αποκλείστηκε. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντάλιτς γνωστοποίησε προσωπικά την παραίτησή του στον πρόεδρο της Κροατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, βάζοντας τέλος σε μια ιστορική πορεία σχεδόν εννέα ετών στον πάγκο της εθνικής ομάδας.