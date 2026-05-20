Οι επίσημοι αριθμοί εισιτηρίων: Τόσα έχουν ΟΣΦΠ, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ

Το Slam Dunk παραδίδει τον ακριβή αριθμό εισιτηρίων που έχουν αυτή την ώρα οι τέσσερις φιναλίστ.

Το Final 4 πλησιάζει και πέρα από τους αγωνιστικούς συσχετισμούς υπάρχουν και οι εξωαγωνιστικοί.

Η λεγόμενη μάχη της κερκίδας. Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού άλλαξε άρδην τις ισορροπίες και σε ένα μεγάλο βαθμό ωφέλησε όλους τους υπόλοιπους πλην της Ρεάλ.

Η βασίλισσα ήταν η μόνη ομάδα που γύρισε εισιτήρια πίσω. Για την ακρίβεια επέστρεψε 130 εισιτήρια από τα 650 που δικαιούταν. Άρα οι φίλαθλοι της θα είναι κοντά στους 500. Όπως και στα προηγούμενα Final 4 και αυτός ο αριθμός είναι πολύ δύσκολο να αυξηθεί σημαντικά ακόμα κι αν προκριθεί.

Αντιθέτως η Βαλένθια έφτασε ήδη τα 1.200 εισιτήρια, σχεδόν τα διπλά από όσα είχε αρχικά. Και αν προκριθεί θα φέρει κι άλλο κόσμο το Σαββατοκύριακο.

Τα πολλά κομμάτια βέβαια πήγαν αλλού. Για αυτό και πολλοί εκτιμούν ότι ο νικητής του Ολυμπιακός-Φενέρ θα πάρει και το τρόπαιο καθώς και καλύτερη ομάδα έχουν από τους Ισπανούς και το κυριότερο, θα παίξουν τον τελικό της Κυριακής εντός έδρας.

Οι Ολυμπιακοί θα είναι 13-14.000 στον τελικό. Οι Τούρκοι θα είναι 10.000 αν περάσουν.

Πάμε όμως να δούμε τι παίζει για την Παρασκευή.

Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του περίπου 8.000 εισιτήρια. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να φτάσουν και τις 10.000 μέσα στο γήπεδο.

Η Φενέρ έχει σήμερα με κάθε επισημότητα 4.500 εισιτήρια ενώ ξεκίνησε από πολύ πολύ χαμηλά. Οι Τούρκοι για δικούς τους λόγους λένε ότι μπορεί να φτάσουν να είναι και 7.000 στον ημιτελικό.

Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωλίγκα έχει και 1.500 εισιτήρια για δικές της ανάγκες.

Μαζί με τα εισιτήρια που είχε το ελληνικό κράτος ξεπερνάμε αμέσως αμέσως τα 16.000 εισιτήρια.

Συν ότι η χωρητικότητα του Telekom Center έχει φάει κι ένα ψαλίδι με τα δημοσιογραφικά θεωρεία και άλλες ρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν.

