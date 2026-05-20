Η προετοιμασία του Απόλλωνα για τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου, στις 29 Μαΐου, μπαίνει στην τελική της ευθεία αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ομόνοια, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής των πλέι οφ. Η ομάδα της Λεμεσού ταξιδεύει στη Λευκωσία για να αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές σ’ ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρόβα τζενεράλε ενόψει Πάφου.

Ο Ερνάν Λοσάδα και η ομάδα του, απαλλαγμένοι από το άγχος και την πίεση του αποτελέσματος, καθώς έχουν ήδη εξασφαλίσει παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν, έχουν την ευκαιρία κόντρα στην κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα φέτος να κλείσουν την αγωνιστική περίοδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τώρα, το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα επιλέξει να κάνει ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού… Εάν θα χρησιμοποιήσει δηλαδή τους λεγόμενους βασικούς του ή θα προχωρήσει σε ροτέισον θέλοντας να δώσει ανάσες σε παίκτες που τράβηξαν το περισσότερο κουπί. Σε κάθε περίπτωση πάντως και ό,τι κι αν αποφασίσει τελικά ο Αργεντίνος, από το παιχνίδι της Παρασκευής (22/05) μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει του τελικού.

Σε μία άλλη εξέλιξη και σύμφωνα με δημοσίευμα στην Τσεχία, η Zbrojovka Brno έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Γιάρομιρ Ζμέρχαλ. Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο άσος του Απόλλωνα αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα με την ολοκλήρωση της σεζόν για να επιστρέψει στην πατρίδα του.