ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάος με τον τελικό των 200 εκατ. λιρών: Η EFL ανακοίνωσε δύο πιθανά ζευγάρια και δύο ώρες σέντρας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χάος με τον τελικό των 200 εκατ. λιρών: Η EFL ανακοίνωσε δύο πιθανά ζευγάρια και δύο ώρες σέντρας!

Απίστευτο σκηνικό στην Αγγλία, με τη Σάουθαμπτον να έχει αποβληθεί από τον τελικό ανόδου, να έχει ασκήσει έφεση και τη Χαλ να μην ξέρει ποιον θα αντιμετωπίσει στο Γουέμπλεϊ.

Αδιανόητες καταστάσεις στην Αγγλία, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον τελικό των playoffs ανόδου στην Premier League, το ματς των 200 εκατ. λιρών που θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ.

Η Σάουθαμπτον κρίθηκε ένοχη από την Ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή για την υπόθεση «Spygate» και αποβλήθηκε από τον μεγάλο τελικό κόντρα στη Χαλ, με τη Μίντλεσμπρο να παίρνει τη θέση της. Ωστόσο, οι «Άγιοι» δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς κατέθεσαν επίσημα έφεση, διεκδικώντας την ανατροπή της απόφασης και την παρουσία τους στο Γουέμπλεϊ.

Κάπως έτσι, τρεις ημέρες πριν από τη σέντρα, κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι τελικά το ζευγάρι του τελικού. Και η EFL ήρθε να κάνει το σκηνικό ακόμα πιο πρωτόγνωρο, ανακοινώνοντας δύο διαφορετικά ενδεχόμενα για την Κυριακή 23 Μαΐου.

Αν ισχύσει η αποβολή της Σάουθαμπτον, τότε ο τελικός θα είναι Χαλ-Μίντλεσμπρο και θα ξεκινήσει στις 15:30 ώρα Αγγλίας. Αν όμως οι «Άγιοι» δικαιωθούν στην έφεση, τότε θα αντιμετωπίσουν τη Χαλ, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 16:30.

Το αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτο χάος. Η Χαλ δεν γνωρίζει ποιον αντίπαλο πρέπει να μελετήσει, η Μίντλεσμπρο και η Σάουθαμπτον δεν ξέρουν αν θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο, ενώ τεράστιο ζήτημα έχει δημιουργηθεί και με τα εισιτήρια, αφού οι φίλαθλοι βρίσκονται επίσης στον… αέρα.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το πιο ακριβό παιχνίδι της σεζόν στο αγγλικό ποδόσφαιρο, η υπόθεση έχει μετατρέψει τον τελικό του Γουέμπλεϊ σε ένα από τα πιο απίστευτα θρίλερ των τελευταίων ετών.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ως πρόβα τζενεράλε...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι επίσημοι αριθμοί εισιτηρίων: Τόσα έχουν ΟΣΦΠ, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπήκε στην πρωτοπορία του Πανευρωπαϊκού ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χάος με τον τελικό των 200 εκατ. λιρών: Η EFL ανακοίνωσε δύο πιθανά ζευγάρια και δύο ώρες σέντρας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στον μεγάλο τελικό του Europa League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Λουίς Ενρίκε: «Θα είναι ένας δύσκολος τελικός με την Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mια διαφορετική απόπειρα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χειρουργήθηκε ο Φερμίν Λόπεθ, χάνει οριστικά το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περέιρα: «Είναι ωραίο να κερδίζεις, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο»

Ελλάδα

|

Category image

«Προφορική συμφωνία Αλμέιδα-Μοντερέι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόφασεις Αθλητικού Δικαστή (20/05)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ομόνοια για Κέβιν Μπαμπού»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Άρσεναλ θέλει να φέρει στο Λονδίνο τον άνθρωπο που «έκοψε» το πρωτάθλημα από τη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλάζει το Nations League από το 2028 - Νέο φορμάτ και στα προκριματικά του Euro

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη