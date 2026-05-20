Χάος με τον τελικό των 200 εκατ. λιρών: Η EFL ανακοίνωσε δύο πιθανά ζευγάρια και δύο ώρες σέντρας!

Απίστευτο σκηνικό στην Αγγλία, με τη Σάουθαμπτον να έχει αποβληθεί από τον τελικό ανόδου, να έχει ασκήσει έφεση και τη Χαλ να μην ξέρει ποιον θα αντιμετωπίσει στο Γουέμπλεϊ.

Αδιανόητες καταστάσεις στην Αγγλία, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον τελικό των playoffs ανόδου στην Premier League, το ματς των 200 εκατ. λιρών που θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ.

Η Σάουθαμπτον κρίθηκε ένοχη από την Ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή για την υπόθεση «Spygate» και αποβλήθηκε από τον μεγάλο τελικό κόντρα στη Χαλ, με τη Μίντλεσμπρο να παίρνει τη θέση της. Ωστόσο, οι «Άγιοι» δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς κατέθεσαν επίσημα έφεση, διεκδικώντας την ανατροπή της απόφασης και την παρουσία τους στο Γουέμπλεϊ.

Κάπως έτσι, τρεις ημέρες πριν από τη σέντρα, κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι τελικά το ζευγάρι του τελικού. Και η EFL ήρθε να κάνει το σκηνικό ακόμα πιο πρωτόγνωρο, ανακοινώνοντας δύο διαφορετικά ενδεχόμενα για την Κυριακή 23 Μαΐου.

Αν ισχύσει η αποβολή της Σάουθαμπτον, τότε ο τελικός θα είναι Χαλ-Μίντλεσμπρο και θα ξεκινήσει στις 15:30 ώρα Αγγλίας. Αν όμως οι «Άγιοι» δικαιωθούν στην έφεση, τότε θα αντιμετωπίσουν τη Χαλ, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 16:30.

Το αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτο χάος. Η Χαλ δεν γνωρίζει ποιον αντίπαλο πρέπει να μελετήσει, η Μίντλεσμπρο και η Σάουθαμπτον δεν ξέρουν αν θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο, ενώ τεράστιο ζήτημα έχει δημιουργηθεί και με τα εισιτήρια, αφού οι φίλαθλοι βρίσκονται επίσης στον… αέρα.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το πιο ακριβό παιχνίδι της σεζόν στο αγγλικό ποδόσφαιρο, η υπόθεση έχει μετατρέψει τον τελικό του Γουέμπλεϊ σε ένα από τα πιο απίστευτα θρίλερ των τελευταίων ετών.

sport-fm.gr