Mια διαφορετική απόπειρα...

Ο 49χρονος σουλούπωσε την Ανόρθωση από την ημέρα που ανέλαβε

Μετρώντας 13 αγώνες στον πάγκο της Ανόρθωσης, από τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και επέστρεψε στην ομάδα της Αμμοχώστου για τη δεύτερη θητεία, ο Μάουρο Καμορανέζι συμπλήρωσε 34 παιχνίδια, καθώς είχε κοουτσάρει και σε 21 στο πρώτο του πέρασμα από την «Κυρία». Έτσι, ξεπέρασε τον αριθμό των αγώνων (31) που υπήρξε προπονητής στη Φλοριάνα την περίοδο 2023-24.

Η ομάδα της Μάλτας ήταν η πρώτη και η τελευταία ομάδα την οποία ανέλαβε από την αρχή της σεζόν και παρέμεινε στον πάγκο μέχρι το φινάλε. Ακολούθως η πορεία του συνεχίστηκε στην Κύπρο, πρώτα στην Καρμιώτισσα και έπειτα στην Ανόρθωση. Στο συγκρότημα της Αμμοχώστου δούλεψε από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, για τη σεζόν 2024-25, ενώ επέστρεψε τον Φεβρουάριο και θα συνεχίσει το έργο του και τη νέα χρονιά.

Ο 49χρονος σουλούπωσε την Ανόρθωση από την ημέρα που ανέλαβε και υπάρχει η αισιοδοξία ότι, δουλεύοντας από την αρχή της περιόδου, θα μπορέσει να την οδηγήσει σε καλύτερα μονοπάτια, έστω κι αν προμηνύεται άλλη μία δύσκολη χρονιά λόγω των οικονομικών ζητημάτων.

