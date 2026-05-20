Οι ενδεκάδες στον μεγάλο τελικό του Europa League

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες στον μεγάλο τελικό του Europa League, μεταξύ της Άστον Βίλα και της Φράιμπουργκ, περίπου μία ώρα πριν την σέντρα του αγώνα (22:00) στην Κωνσταντινούπολη.

Η μεγάλη ώρα για τον τελικό του Europa League έφτασε και οι ενδεκάδες των Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έγιναν γνωστές πριν λίγη ώρα. 

Οι δυο ομάδες θα παλέψουν για την κατάκτηση του τροπαίου, με τους Γιούλιαν Σούστερ και Ουνάι Έμερι να κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχτούν στο «Besiktas Park», στην Κωνσταντινούπολη:

Οι ενδεκάδες του τελικού του Europa League:

Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου, Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ, Μανζάμπι, Μπέστε, Γκρίφο, Ματάνοβιτς.

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνεζ, Κας, Κόνσα, Λίντελοφ, Τόρες, Ντιν, Τίλεμανς, Ρότζερς, ΜακΓκιν, Μπουεντία, Γουότκινς.

sdna.gr 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

