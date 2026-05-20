Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες στον μεγάλο τελικό του Europa League, μεταξύ της Άστον Βίλα και της Φράιμπουργκ, περίπου μία ώρα πριν την σέντρα του αγώνα (22:00) στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δυο ομάδες θα παλέψουν για την κατάκτηση του τροπαίου, με τους Γιούλιαν Σούστερ και Ουνάι Έμερι να κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχτούν στο «Besiktas Park», στην Κωνσταντινούπολη:

Οι ενδεκάδες του τελικού του Europa League:

Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου, Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ, Μανζάμπι, Μπέστε, Γκρίφο, Ματάνοβιτς.

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνεζ, Κας, Κόνσα, Λίντελοφ, Τόρες, Ντιν, Τίλεμανς, Ρότζερς, ΜακΓκιν, Μπουεντία, Γουότκινς.

