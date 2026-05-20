Μπήκε στην πρωτοπορία του Πανευρωπαϊκού ο Κοντίδης

Aνέβηκε στις ψηλότερες θέσεις στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Παύλος Κοντίδης

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν οι τελικές κούρσες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Καστέλα της Κροατίας για τον Παύλο Κοντίδη, που πλέον βρίσκεται εντός της πρώτης τριάδας στη γενική κατάταξη της κατηγορίας ILCA 7.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος στις τρεις τελικές ιστιοδρομίες που διεξάχθηκαν την Τετάρτη, 20 Μαΐου, τερμάτισε κατά σειρά 7ος, 3ος και 2ος. Έτσι, έκανε τεράστιο άλμα στη γενική κατάταξη, όχι μόνο κερδίζοντας θέσεις, αλλά και μηδενίζοντας τη διαφορά που υπήρχε με τους αθλητές που ήταν μπροστά του (σ.σ. μπήκε ένατος στον χρυσό στόλο).

Ο δις αργυρός Ολυμπιονίκης πλέον έχει τους ίδιους βαθμούς ποινής (23β.) με τον Νεοζηλανδό George Gautrey, και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Τρίτος, με 27 βαθμούς ποινής, βρίσκεται ο Γερμανός Philipp Buhl.

Είναι προγραμματισμένο, την Πέμπτη και την Παρασκευή, να γίνουν συνολικά άλλες πέντε ιστιοδρομίες, για την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

O άλλος Κύπριος που συμμετέχει στην κλάση ILCA 7, ο Αιμίλιος Ποέρος βρίσκεται στην 31η θέση του χάλκινου στόλου. Σήμερα (20/05) είχε την καλύτερη κούρσα του στη διοργάνωση, καθώς στη δεύτερη ιστιοδρομία ήταν 6ος, ενώ στην πρώτη ήταν 34ος και στην τρίτη 37ος.

Στην ILCA 6, στους άνδρες ο Ανατόλι Ζουμπόφσκι είναι στην 9η θέση και η Μαριλένα Μακρή στις γυναίκες στην 60ή.

