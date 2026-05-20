«Προφορική συμφωνία Αλμέιδα-Μοντερέι»

Σε προφορική συμφωνία έφτασαν Μοντερέι και Ματίας Αλμέιδα, όπως μεταδίδουν τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εντός των προσεχών ωρών οι δύο πλευρές θα υπογράψουν ένα προσύμφωνο συνεργασίας και μετά ο Αργεντινός προπονητής θα ταξιδέψει στο Μεξικό προκειμένου να «σφραγίσει» και τυπικά το deal με τους «Ραγιάδος».

«Ο Ματίας Αλμέιδα επιστρέφει στο Μεξικό. Ο Αργεντινός τεχνικός και οι Ραγιάδος κατέληξαν σε προφορική συμφωνία διάρκειας δύο ετών, έπειτα από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων» αναφέρει το TUDN επικαλούμενο πληροφορίες του Ντιέγκο Μεδίνα. Προσθέτει ακόμη ότι «τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό του συλλόγου χειρίστηκαν ο πρόεδρος Ντένις ντε Κλόζε και ο αθλητικός διευθυντής, Βάλτερ Ερβίτι.»

Σύμφωνα πάντα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο, τις τελευταίες ημέρες εξετάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες του επερχόμενου «γάμου», όπως τα μπόνους, τα πριμ και όλα «ψιλά γράμματα» του συμβολαίου που θα δεσμεύει τις δύο πλευρές. Σε αυτά περιλαμβάνονται: ρήτρες αποδέσμευσης στο Μεξικό, για το εξωτερικό, για το MLS, για την Ευρώπη και για την εθνική ομάδα.»

Τέλος, οι όροι του συμβολαίου και η διάρκειά του θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα και τους στόχους που θα επιτευχθούν.

Μετά τη συμφωνία, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αναμένεται να φτάσει στο Μοντερέι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν συμβεί αυτό, θα υλοποιηθεί το πλάνο για να βρίσκεται κοντά στην ομάδα μία εβδομάδα πριν από την επιστροφή των παικτών την 1η Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία, παρόντος του νέου προπονητή.

Να σημειωθεί ότι ο 52χρονος τεχνικός διαθέτει μία πρώτη εμπειρία στο Μεξικό, όταν κάθισε στον πάγκο της Τσίβας το 2015. Αποχώρησε το 2018 έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα της Liga MX, το Κύπελλο και το Concacaf Champions Cup.

Μετά την θητεία του εκεί, εργάστηκε στους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς του MLS, καθώς και στην ΑΕΚ και στη Σεβίλλη.

ΑΠΕ