Συνάντηση μεταξύ Γιαννακόπουλου και Αταμάν την Πέμπτη

Συνάντηση θα έχουν αύριο -ενδεχομένως το βράδυ- ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Εργκιν Αταμάν.

Οι δύο άντρες κανόνισαν να βρεθούν από κοντά την Πέμπτη σε ένα τετ-α-τετ που αναμένεται με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον καθώς είναι το πρώτο μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού AKTOR να βρεθεί στο Final-4 της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες πρόκειται να μιλήσουν για όλα και ουσιαστικά θα γίνει ένας απολογισμός της πορείας και των εμφανίσεων της ομάδας στην Euroleague πριν η σεζόν μπει στην τελική φάση της, με τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.