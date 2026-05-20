Λουίς Ενρίκε: «Θα είναι ένας δύσκολος τελικός με την Άρσεναλ»

Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, προέβλεψε έναν «δύσκολο τελικό» εναντίον της Άρσεναλ στις 30 Μαΐου (19:00) στη Βουδαπέστη, με δύο ομάδες «να έρχονται με διαφορετικές προσεγγίσεις».

 «Θα είναι ένας πολύ δύσκολος τελικός με ομάδες να έρχονται με διαφορετικές προσεγγίσεις», δήλωσε ο Ισπανός προπονητής σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας, «ελπίζουμε για έναν σπουδαίο τελικό». 

 Ο Λουίς Ενρίκε έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Λονδίνου για τον τίτλο της Premier League, που εξασφάλισε επίσημα χθες (19/5) το βράδυ: 

 «Η Άρσεναλ άξιζε να κερδίσει την Premier League μετά από μια πολύ καλή σεζόν. Τους έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, γνωρίζουμε την ικανότητά τους να σκοράρουν γκολ με την μπάλα, και χωρίς την μπάλα, είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, χωρίς αμφιβολία. Είναι ο προπονητής Μίκελ Αρτέτα που έφερε αυτή τη νοοτροπία νικητή στην Άρσεναλ. Βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε σεζόν», πρόσθεσε. 

 Η αποτελεσματικότητα των «κανονιέρηδων» στις στημένες φάσεις δεν τον προβληματίζει πολύ: «Θα προσπαθήσουμε να αμυνθούμε όπως συνήθως. Είμαστε μια μικρή ομάδα  αλλά αμυνόμαστε καλά στις στημένες φάσεις. Είμαστε πολύ τυχεροί που παίζουμε σε έναν ακόμη τελικό».

 Πριν έναν χρόνο, στις 31 Μαΐου 2025, η Παρί συνέτριψε την Ίντερ με 5-0 και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο Champions League.

