Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπουένο πριν από το Final 4

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητώντας για τα θέματα του Final 4, που θα φιλοξενηθεί στο T-Center στις 22 και 24 Μαΐου.

«Σπουδαία συνάντηση με τον Τσους Μπουένο ενόψει του F4 της EuroLeague που έρχεται στην Αθήνα. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας», έγραψε ο πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για τη συνάντηση με τον Τσους Μπουένο.